Top.Mail.Ru
Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 1
Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 2
Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 3
Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 580
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1257
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 1
  • Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 2
  • Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 3
  • Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641784
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1257
Частота видеопамяти
8000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х7
Вес, г.
980

Описание товара Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3)

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Присутствуют заводские пломбы. Установил без проблем. ОС W 11 cразу ее определила. При игре в Мир кораблей (настройки - \"высоко\") немного слышна работа вентиляторов.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
кс2 тянет видюшка для своих денег хорошая, пользуюсь 2 недели вроде всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Встала на старую материнскую 2011 года, и работает в играх шустро. DVI разъема нет, только DP и HDMI. Пришлось помучиться с цветокалибровкой, но оно того стоило
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро даже на день раньше. Все отлично. Ребенок играет вторую неделю пока все норм. Пломбы все на месте.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1257
Частота видеопамяти
8000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Владимир Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Присутствуют заводские пломбы. Установил без проблем. ОС W 11 cразу ее определила. При игре в Мир кораблей (настройки - \"высоко\") немного слышна работа вентиляторов.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
кс2 тянет видюшка для своих денег хорошая, пользуюсь 2 недели вроде всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Встала на старую материнскую 2011 года, и работает в играх шустро. DVI разъема нет, только DP и HDMI. Пришлось помучиться с цветокалибровкой, но оно того стоило
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро даже на день раньше. Все отлично. Ребенок играет вторую неделю пока все норм. Пломбы все на месте.


Видеокарта Afox RX 580 8GB GDDR5 (AFRX580-8192D5H3-V3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...