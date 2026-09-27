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Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)

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Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 280 руб. 
Начислим 773 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
48 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х6х2
Вес, кг.
17.77

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)

GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 2.0 – видеокарта для запуска популярных видеоигр, активного 3D-моделирования и работы с графическими редакторами. Устройство принадлежит к линейке OverClock Edition и имеет повышенную производительность для работы с требовательными задачами.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1320
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 2.0 – видеокарта для запуска популярных видеоигр, активного 3D-моделирования и работы с графическими редакторами. Устройство принадлежит к линейке OverClock Edition и имеет повышенную производительность для работы с требовательными задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0) - стоимость товара 48280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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