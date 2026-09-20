Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc A380
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583356
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, г.
760
Описание товара Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD)
Высокопроизводительное устройство, предназначенное для использования в игровых компьютерах и рабочих станциях. Она обеспечивает быструю обработку графики и позволяет наслаждаться играми с высоким разрешением и детализацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Высокопроизводительное устройство, предназначенное для использования в игровых компьютерах и рабочих станциях. Она обеспечивает быструю обработку графики и позволяет наслаждаться играми с высоким разрешением и детализацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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