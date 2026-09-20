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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD)

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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc A380
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583356
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, г.
760

Описание товара Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD)

Высокопроизводительное устройство, предназначенное для использования в игровых компьютерах и рабочих станциях. Она обеспечивает быструю обработку графики и позволяет наслаждаться играми с высоким разрешением и детализацией.



Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380WF2OC-6GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительное устройство, предназначенное для использования в игровых компьютерах и рабочих станциях. Она обеспечивает быструю обработку графики и позволяет наслаждаться играми с высоким разрешением и детализацией.


Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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