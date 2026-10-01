Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 7600 8192Mb (GV-R76GAMING OC-8GD)
GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB (GV-R76GAMING OC-8GD) - игровая видеокарта на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6, ориентированная на высокопроизводительный Full HD и уверенный гейминг в 1440p. Версия GAMING OC сочетает заводской разгон с трёхвентиляторной системой охлаждения.
Для кого и под какие задачи
RX 7600 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и шутеры с высоким FPS, а также стримерам и авторам контента, использующим ускорение в видеоредакторах. Карта хорошо вписывается в игровые сборки на базе актуальных процессоров AMD Ryzen и Intel Core.
Производительность и память
Графический процессор Radeon RX 7600 предлагает архитектуру RDNA 3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей, FSR и современных API DirectX 12 Ultimate. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивают достаточную пропускную способность для тяжёлых текстур и высоких настроек графики в Full HD/1440p.
Охлаждение и форм-фактор
Кулер GAMING OC использует три вентилятора WINDFORCE, теплотрубки с прямым контактом и массивный радиатор, рассчитанный на длительные игровые нагрузки. Двух-трёхслотовый форм-фактор и значительная длина требуют проверки свободного пространства в корпусе перед покупкой.
Подключения и дисплеи
Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживая подключение нескольких мониторов и разрешения вплоть до 8K. Это позволяет использовать RX 7600 как в классических игровых сетапах, так и в рабочих местах с широкими или ультраширокими дисплеями.
Важные нюансы перед покупкой
RX 7600 GAMING OC требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием 8-контактного разъёма питания, поэтому важно заранее проверить конфигурацию системы. Для стабильной работы и максимальной производительности стоит установить свежие драйверы AMD Adrenalin и актуальную версию Windows.
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GIGABYTE Radeon RX 7600 GAMING OC 8GB (GV-R76GAMING OC-8GD) - игровая видеокарта на архитектуре AMD RDNA 3 с 8 ГБ GDDR6, ориентированная на высокопроизводительный Full HD и уверенный гейминг в 1440p. Версия GAMING OC сочетает заводской разгон с трёхвентиляторной системой охлаждения.
Для кого и под какие задачи
RX 7600 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и шутеры с высоким FPS, а также стримерам и авторам контента, использующим ускорение в видеоредакторах. Карта хорошо вписывается в игровые сборки на базе актуальных процессоров AMD Ryzen и Intel Core.
Производительность и память
Графический процессор Radeon RX 7600 предлагает архитектуру RDNA 3 с поддержкой аппаратной трассировки лучей, FSR и современных API DirectX 12 Ultimate. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивают достаточную пропускную способность для тяжёлых текстур и высоких настроек графики в Full HD/1440p.
Охлаждение и форм-фактор
Кулер GAMING OC использует три вентилятора WINDFORCE, теплотрубки с прямым контактом и массивный радиатор, рассчитанный на длительные игровые нагрузки. Двух-трёхслотовый форм-фактор и значительная длина требуют проверки свободного пространства в корпусе перед покупкой.
Подключения и дисплеи
Карта оснащена современными видеовыходами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, поддерживая подключение нескольких мониторов и разрешения вплоть до 8K. Это позволяет использовать RX 7600 как в классических игровых сетапах, так и в рабочих местах с широкими или ультраширокими дисплеями.
Важные нюансы перед покупкой
RX 7600 GAMING OC требует блока питания с достаточным запасом мощности и наличием 8-контактного разъёма питания, поэтому важно заранее проверить конфигурацию системы. Для стабильной работы и максимальной производительности стоит установить свежие драйверы AMD Adrenalin и актуальную версию Windows.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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