Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 146651
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
283
Описание товара Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL
Компактная, низкопрофильная видеокарта GigaByte GeForce GT 710 LP оснащена 192 потоковыми процессорами и рабочей частотой ядра 954 МГц. Объем DDR3 видеопамяти составляет 2 ГБ и работает на частоте 1800 МГц. Для подключения дисплеев предусмотрены порты DVI-D, HDMI и D-Sub.
Видео:
Видеообзор на Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Страна производитель
Китай
Компактная, низкопрофильная видеокарта GigaByte GeForce GT 710 LP оснащена 192 потоковыми процессорами и рабочей частотой ядра 954 МГц. Объем DDR3 видеопамяти составляет 2 ГБ и работает на частоте 1800 МГц. Для подключения дисплеев предусмотрены порты DVI-D, HDMI и D-Sub.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Видео:
Видеообзор на Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb GV-N710D3-2GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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