Top.Mail.Ru
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 1
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 2
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 3
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 4
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 5
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 5
  • Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633352
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
7 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
148
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х26
Вес, г.
450

Описание товара Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)

ASUS GT730-4H-SL-2GD5 - специализированная карта для тихих многомониторных систем, а не для игр. Она рассчитана на работу с четырьмя 4K-мониторами через HDMI и пассивное охлаждение без вентилятора.

Для каких задач

  • Карту берут для трейдерских рабочих мест, информационных панелей, стендов, офисных и "тихих" рабочих станций, где важны 3-4 монитора и отсутствие шума.
  • Подходит для офисных приложений, браузера, видео 4K и лёгких задач, но почти не подходит для современных игр: GT 730 по мощности ближе к устаревшей офисной графике.
  • Для монтажа, 3D и рендер-ферм карта не предназначена: 2 ГБ GDDR5 и старый чип быстро упрутся в ограничение.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами, частота Boost около 902-927 МГц в зависимости от режима.
  • Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц, но шина 64-бит - акцент на многомониторный вывод и энергоэффективность, а не на пропускную способность для игр.
  • Интерфейс: PCI Express 2.0 (у этой версии - PCIe x1), что упрощает установку в системы с ограниченным числом полноценных слотов.

Охлаждение и корпус

  • Пассивное охлаждение: большой радиатор без вентиляторов, полная тишина под любой нагрузкой, но требуются нормальный обдув корпуса и отсутствие плотной "застройки" рядом.
  • Однослотовый форм-фактор и компактные размеры позволяют ставить карту в малые корпуса и вместе с другими платами в соседних слотах.
  • Энергопотребление невысокое, обычно достаточно качественного блока питания на 300 Вт без дополнительного питания на самой карте.

Порты и мониторы

  • Четыре полноценных HDMI 1.4b на борту, каждый из которых может отдавать до 3840?2160@30 Гц.
  • Карта одновременно держит до четырёх внешних дисплеев, что удобно для рабочих мест с множеством окон и панелей.
  • Для игр и высокочастотных мониторов 120-144 Гц эта модель не подходит; её сценарий - много экранов, но невысокие требования к FPS.

Важно знать перед покупкой

  • Карта не требует дополнительных коннекторов питания и дружит с блоками питания от 300 Вт, но сильно зависит от правильного воздушного потока в корпусе.
  • Для гейминга лучше не рассматривать GT 730: это решение под многомониторные офисные и информационные системы, а не игровую сборку.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
148
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS GT730-4H-SL-2GD5 - специализированная карта для тихих многомониторных систем, а не для игр. Она рассчитана на работу с четырьмя 4K-мониторами через HDMI и пассивное охлаждение без вентилятора.

Для каких задач

  • Карту берут для трейдерских рабочих мест, информационных панелей, стендов, офисных и "тихих" рабочих станций, где важны 3-4 монитора и отсутствие шума.
  • Подходит для офисных приложений, браузера, видео 4K и лёгких задач, но почти не подходит для современных игр: GT 730 по мощности ближе к устаревшей офисной графике.
  • Для монтажа, 3D и рендер-ферм карта не предназначена: 2 ГБ GDDR5 и старый чип быстро упрутся в ограничение.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами, частота Boost около 902-927 МГц в зависимости от режима.
  • Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц, но шина 64-бит - акцент на многомониторный вывод и энергоэффективность, а не на пропускную способность для игр.
  • Интерфейс: PCI Express 2.0 (у этой версии - PCIe x1), что упрощает установку в системы с ограниченным числом полноценных слотов.

Охлаждение и корпус

  • Пассивное охлаждение: большой радиатор без вентиляторов, полная тишина под любой нагрузкой, но требуются нормальный обдув корпуса и отсутствие плотной "застройки" рядом.
  • Однослотовый форм-фактор и компактные размеры позволяют ставить карту в малые корпуса и вместе с другими платами в соседних слотах.
  • Энергопотребление невысокое, обычно достаточно качественного блока питания на 300 Вт без дополнительного питания на самой карте.

Порты и мониторы

  • Четыре полноценных HDMI 1.4b на борту, каждый из которых может отдавать до 3840?2160@30 Гц.
  • Карта одновременно держит до четырёх внешних дисплеев, что удобно для рабочих мест с множеством окон и панелей.
  • Для игр и высокочастотных мониторов 120-144 Гц эта модель не подходит; её сценарий - много экранов, но невысокие требования к FPS.

Важно знать перед покупкой

  • Карта не требует дополнительных коннекторов питания и дружит с блоками питания от 300 Вт, но сильно зависит от правильного воздушного потока в корпусе.
  • Для гейминга лучше не рассматривать GT 730: это решение под многомониторные офисные и информационные системы, а не игровую сборку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00) - стоимость товара 7060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...