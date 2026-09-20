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Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41)

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Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675090
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х10
Вес, г.
480

Описание товара Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41)

Biostar NVIDIA GeForce GT 730 4GB D3 LP - видеокарта начального уровня с 4 ГБ DDR3 в низкопрофильном исполнении, предназначенная для офисных и мультимедийных ПК с небольшим запасом по графике по сравнению с GT 710. Она ориентирована на работу с несколькими мониторами, лёгкий 3D и воспроизведение видео без претензий на современные игры.

Для кого и под какие задачи

GT 730 подойдёт пользователям, которым нужна недорогая дискретная графика для офисных приложений, браузера, медиаплееров и простых игр прошлых лет в низком/среднем качестве. Карта уместна в компактных системах, где важна поддержка нескольких дисплеев и совместимость с устаревшими интерфейсами.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 обеспечивает чуть более высокий уровень производительности, чем GT 710, что заметно в старых играх и лёгких 3D-сценах, но остаётся далеко от современных игровых адаптеров. Объём 4 ГБ DDR3 даёт запас под текстуры и мультимедиа, но медленный тип памяти и архитектура не позволяют рассчитывать на комфортный FPS в новых проектах даже на низких настройках.

Охлаждение и конструкция

Низкопрофильный дизайн Biostar делает карту совместимой с малогабаритными корпусами, медиацентрами и офисными системами, где стандартные полноразмерные видеокарты не помещаются. Невысокое энергопотребление и простая система охлаждения обеспечивают тихую работу и отсутствие требований к дополнительному питанию.

Подключения и интеграция

GT 730 обычно оснащается набором популярных видеовыходов (например, HDMI, DVI, VGA), что позволяет подключать старые и новые мониторы без внешних адаптеров. Интерфейс PCIe и отсутствие высоких требований к БП упрощают установку в существующие офисные и домашние системы.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 относится к базовому уровню и хорошо подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео и простых игр, а также для подключения одного-двух мониторов. При выборе важно учитывать, что карта ориентирована именно на такие повседневные сценарии, поэтому для систем с упором на современные ААА-игры, тяжёлые рабочие проекты, 4K-разрешение и новые видео-кодеки стоит заранее закладывать соответствующие требования к характеристикам видеокарты и всей сборки.

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT730-4GB D3 LP (GF108) (VN7313TH41)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

Biostar NVIDIA GeForce GT 730 4GB D3 LP - видеокарта начального уровня с 4 ГБ DDR3 в низкопрофильном исполнении, предназначенная для офисных и мультимедийных ПК с небольшим запасом по графике по сравнению с GT 710. Она ориентирована на работу с несколькими мониторами, лёгкий 3D и воспроизведение видео без претензий на современные игры.

Для кого и под какие задачи

GT 730 подойдёт пользователям, которым нужна недорогая дискретная графика для офисных приложений, браузера, медиаплееров и простых игр прошлых лет в низком/среднем качестве. Карта уместна в компактных системах, где важна поддержка нескольких дисплеев и совместимость с устаревшими интерфейсами.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 обеспечивает чуть более высокий уровень производительности, чем GT 710, что заметно в старых играх и лёгких 3D-сценах, но остаётся далеко от современных игровых адаптеров. Объём 4 ГБ DDR3 даёт запас под текстуры и мультимедиа, но медленный тип памяти и архитектура не позволяют рассчитывать на комфортный FPS в новых проектах даже на низких настройках.

Охлаждение и конструкция

Низкопрофильный дизайн Biostar делает карту совместимой с малогабаритными корпусами, медиацентрами и офисными системами, где стандартные полноразмерные видеокарты не помещаются. Невысокое энергопотребление и простая система охлаждения обеспечивают тихую работу и отсутствие требований к дополнительному питанию.

Подключения и интеграция

GT 730 обычно оснащается набором популярных видеовыходов (например, HDMI, DVI, VGA), что позволяет подключать старые и новые мониторы без внешних адаптеров. Интерфейс PCIe и отсутствие высоких требований к БП упрощают установку в существующие офисные и домашние системы.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 относится к базовому уровню и хорошо подходит для офисных задач, работы в браузере, просмотра видео и простых игр, а также для подключения одного-двух мониторов. При выборе важно учитывать, что карта ориентирована именно на такие повседневные сценарии, поэтому для систем с упором на современные ААА-игры, тяжёлые рабочие проекты, 4K-разрешение и новые видео-кодеки стоит заранее закладывать соответствующие требования к характеристикам видеокарты и всей сборки.

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Отзывы


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