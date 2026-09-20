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Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L)

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Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 1
Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 2
Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 3
Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 4
Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 5
Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
173
  • Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 1
  • Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 2
  • Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 3
  • Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 4
  • Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 5
  • Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
9 650 руб.  13 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661446
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6008
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
173
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х10
Вес, г.
460

Описание товара Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L)

ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 Low Profile (ZT-P10300A-10L) - компактная видеокарта на Pascal, которая превращает офисный или домашний ПК без дискретной графики в систему с поддержкой современных мультимедийных форматов и базового 3D. Низкопрофильный форм-фактор и однослотовое охлаждение позволяют ставить её в тонкие корпуса и готовые системные блоки, где нет места для больших игровых решений.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 2GB ориентирована на пользователей, которым нужна тихая карта для офисной работы, мультимедиа, просмотров видео в высоком разрешении и лёгких игр или онлайновых проектов на низко-средних настройках. Она подойдёт для апгрейда старых систем с интегрированной графикой, где требуется вывод на несколько мониторов и поддержка современных видеокодеков, но нет смысла вкладываться в мощный игровой GPU.

Картинка и скорость

Чип GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами, частотами до 1468 МГц и 2 ГБ GDDR5 по 64-битной шине обеспечивает заметный прирост по сравнению с встроенной графикой, но остаётся решением начального уровня. Для нетребовательных игр в Full HD или 720p этого хватает, однако в крупных современных проектах придётся снижать разрешение и качество графики, чтобы сохранять приемлемую плавность.

Подключения и удобство

Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и довольствуется типичным энергопотреблением около 30 Вт, поэтому не предъявляет жёстких требований к блоку питания и подходит для бюджетных сборок. На выходах предусмотрены HDMI 2.0b и DVI-D, что позволяет подключать и современные мониторы, и более старые панели, не использующие DisplayPort.

Важные нюансы перед покупкой

Объём видеопамяти 2 ГБ и узкая шина делают GT 1030 слабо пригодной для тяжёлых игр и работы с ресурсоёмкой графикой, поэтому эту модель стоит рассматривать именно как апгрейд мультимедиа и офисной системы, а не основу игрового ПК. При выборе важно учитывать, что GT 1030 выпускается и в версиях с медленной памятью DDR4, поэтому для более отзывчивой работы и лучшей производительности нужно ориентироваться именно на модификацию с GDDR5.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac GT1030 2GB GDDR5 (ZT-P10300A-10L)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6008
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
173
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

ZOTAC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 Low Profile (ZT-P10300A-10L) - компактная видеокарта на Pascal, которая превращает офисный или домашний ПК без дискретной графики в систему с поддержкой современных мультимедийных форматов и базового 3D. Низкопрофильный форм-фактор и однослотовое охлаждение позволяют ставить её в тонкие корпуса и готовые системные блоки, где нет места для больших игровых решений.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 2GB ориентирована на пользователей, которым нужна тихая карта для офисной работы, мультимедиа, просмотров видео в высоком разрешении и лёгких игр или онлайновых проектов на низко-средних настройках. Она подойдёт для апгрейда старых систем с интегрированной графикой, где требуется вывод на несколько мониторов и поддержка современных видеокодеков, но нет смысла вкладываться в мощный игровой GPU.

Картинка и скорость

Чип GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами, частотами до 1468 МГц и 2 ГБ GDDR5 по 64-битной шине обеспечивает заметный прирост по сравнению с встроенной графикой, но остаётся решением начального уровня. Для нетребовательных игр в Full HD или 720p этого хватает, однако в крупных современных проектах придётся снижать разрешение и качество графики, чтобы сохранять приемлемую плавность.

Подключения и удобство

Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и довольствуется типичным энергопотреблением около 30 Вт, поэтому не предъявляет жёстких требований к блоку питания и подходит для бюджетных сборок. На выходах предусмотрены HDMI 2.0b и DVI-D, что позволяет подключать и современные мониторы, и более старые панели, не использующие DisplayPort.

Важные нюансы перед покупкой

Объём видеопамяти 2 ГБ и узкая шина делают GT 1030 слабо пригодной для тяжёлых игр и работы с ресурсоёмкой графикой, поэтому эту модель стоит рассматривать именно как апгрейд мультимедиа и офисной системы, а не основу игрового ПК. При выборе важно учитывать, что GT 1030 выпускается и в версиях с медленной памятью DDR4, поэтому для более отзывчивой работы и лучшей производительности нужно ориентироваться именно на модификацию с GDDR5.

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