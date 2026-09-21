Описание товара Видеокарта Afox PCI-E 3.0 AF1050-4096D5H4-V2 GeForce 4Gb

AFOX GeForce GTX 1050 4GB (AF1050-4096D5H4-V2) - компактная видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal для недорогих домашних и офисных компьютеров. Она рассчитана на Full HD-разрешение, базовый гейминг и мультимедиа без дополнительных требований к блоку питания.

Для кого и под какие задачи

GTX 1050 4GB подойдёт пользователям, которые играют в нетребовательные онлайн-проекты и старые ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также хотят получить более плавную работу интерфейса по сравнению со встроенной графикой. Для офисного и домашнего ПК эта карта закрывает задачи мультимедиа, браузера, лёгкого монтажа и просмотра видео в высоком разрешении.

Архитектура и производительность

По данным AFOX и магазинов, у GTX 1050 4 ГБ GDDR5 с 128-битной шиной, а частота GPU находится в районе 1354-1380 МГц. Такой уровень даёт ощутимый прирост над старыми офисными картами и встроенной графикой, но в современных тяжёлых играх придётся снижать настройки и иногда разрешение для приемлемого FPS.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 3.0 x16 и обычно имеет по одному выходу DVI, HDMI и DisplayPort, что удобно для систем, где используются как старые, так и новые мониторы. Компактная двухвентиляторная система охлаждения рассчитана на невысокий теплопакет и обеспечивает умеренный шум при базовой вентиляции корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1050 - архитектура прошлых поколений без поддержки современных технологий трассировки лучей и DLSS, поэтому для долгосрочного гейминга в новых ААА-играх эта карта уже ограничена по возможностям. Если задача - собрать систему "на пару лет вперёд" с расчётом на новинки, стоит оценить бюджет на более свежие RTX-линейки, а эту модель рассматривать скорее как аккуратный апгрейд старого ПК.