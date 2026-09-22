Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717645
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
167
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х26
Вес, г.
530
Описание товара Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00)
Видеокарта ASUS GT1030-SL-2G-BRK 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1227
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
167
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS GT1030-SL-2G-BRK 2GB GDDR5 64bit DVI HDMI RTL — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Видеокарта Asus GT1030 2GB GDDR5 64bit (90YV0AT0-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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