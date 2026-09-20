Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD)
Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6G - игровая видеокарта начального уровня на архитектуре Intel Arc с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, ориентированная на современный Full HD-гейминг с использованием новых графических технологий. Модель получает заводской разгон ядра, фирменное охлаждение и поддержку актуальных стандартов, включая DirectX 12 Ultimate.
Для кого и под какие задачи
Arc A380 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также пользователям, осваивающим актуальные технологии Intel Xe и AV1-кодирование. Карта также интересна для мультимедийных и стримерских сборок, где важна поддержка современных видеокодеков и несколько мониторов высокого разрешения.
Производительность и память
Графический процессор Intel Arc A380 с 8 Xe-ядрами, 128 XMX-и 128 векторными движками разгонён Gigabyte до частот порядка 2350-2450 МГц, что даёт прирост по сравнению с референсом. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой около 15,5-16 ГГц и 96-битным интерфейсом обеспечивает пропускную способность порядка 186 ГБ/с, достаточную для Full HD с современными текстурами и эффектами.
Охлаждение и конструкция
Карта использует фирменную систему охлаждения WINDFORCE OC с двумя вентиляторами и продуманной компоновкой радиатора, рассчитанной на стабильную работу на повышенных частотах. Компактная длина и двухслотовый форм-фактор упрощают установку в большинство корпусов ATX/mATX, сохраняя при этом приемлемый уровень шума под игровой нагрузкой.
Подключения и интеграция
Arc A380 GAMING OC подключается по PCIe 4.0 x8 и поддерживает вывод изображения до 7680?4320, что даёт простор для конфигураций с несколькими мониторами вплоть до 8K. Обычно на карте доступно несколько современных видеовыходов (например, DisplayPort и HDMI), что удобно для игровых и рабочих мест с разными типами дисплеев.
Важные нюансы перед покупкой
Для раскрытия возможностей Arc A380 важны свежие драйверы и современная программная среда: обновление ПО и ОС напрямую влияет на стабильность и производительность карт Intel Arc. Также при планировании сборки стоит учитывать, что эта модель оптимальна именно под Full HD и умеренные настройки графики; при работе в более высоких разрешениях и с тяжёлыми эффектами нагрузка на шину памяти и GPU будет выше, что нужно закладывать при выборе параметров в играх.
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
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Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6G - игровая видеокарта начального уровня на архитектуре Intel Arc с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, ориентированная на современный Full HD-гейминг с использованием новых графических технологий. Модель получает заводской разгон ядра, фирменное охлаждение и поддержку актуальных стандартов, включая DirectX 12 Ultimate.
Для кого и под какие задачи
Arc A380 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также пользователям, осваивающим актуальные технологии Intel Xe и AV1-кодирование. Карта также интересна для мультимедийных и стримерских сборок, где важна поддержка современных видеокодеков и несколько мониторов высокого разрешения.
Производительность и память
Графический процессор Intel Arc A380 с 8 Xe-ядрами, 128 XMX-и 128 векторными движками разгонён Gigabyte до частот порядка 2350-2450 МГц, что даёт прирост по сравнению с референсом. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой около 15,5-16 ГГц и 96-битным интерфейсом обеспечивает пропускную способность порядка 186 ГБ/с, достаточную для Full HD с современными текстурами и эффектами.
Охлаждение и конструкция
Карта использует фирменную систему охлаждения WINDFORCE OC с двумя вентиляторами и продуманной компоновкой радиатора, рассчитанной на стабильную работу на повышенных частотах. Компактная длина и двухслотовый форм-фактор упрощают установку в большинство корпусов ATX/mATX, сохраняя при этом приемлемый уровень шума под игровой нагрузкой.
Подключения и интеграция
Arc A380 GAMING OC подключается по PCIe 4.0 x8 и поддерживает вывод изображения до 7680?4320, что даёт простор для конфигураций с несколькими мониторами вплоть до 8K. Обычно на карте доступно несколько современных видеовыходов (например, DisplayPort и HDMI), что удобно для игровых и рабочих мест с разными типами дисплеев.
Важные нюансы перед покупкой
Для раскрытия возможностей Arc A380 важны свежие драйверы и современная программная среда: обновление ПО и ОС напрямую влияет на стабильность и производительность карт Intel Arc. Также при планировании сборки стоит учитывать, что эта модель оптимальна именно под Full HD и умеренные настройки графики; при работе в более высоких разрешениях и с тяжёлыми эффектами нагрузка на шину памяти и GPU будет выше, что нужно закладывать при выборе параметров в играх.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
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