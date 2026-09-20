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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD)

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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc A380
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 460 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 583355
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Загружаем...
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Загружаем...
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Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD)
14 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х8
Вес, кг.
11.38

Описание товара Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD)

Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6G - игровая видеокарта начального уровня на архитектуре Intel Arc с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, ориентированная на современный Full HD-гейминг с использованием новых графических технологий. Модель получает заводской разгон ядра, фирменное охлаждение и поддержку актуальных стандартов, включая DirectX 12 Ultimate.

Для кого и под какие задачи

Arc A380 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также пользователям, осваивающим актуальные технологии Intel Xe и AV1-кодирование. Карта также интересна для мультимедийных и стримерских сборок, где важна поддержка современных видеокодеков и несколько мониторов высокого разрешения.

Производительность и память

Графический процессор Intel Arc A380 с 8 Xe-ядрами, 128 XMX-и 128 векторными движками разгонён Gigabyte до частот порядка 2350-2450 МГц, что даёт прирост по сравнению с референсом. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой около 15,5-16 ГГц и 96-битным интерфейсом обеспечивает пропускную способность порядка 186 ГБ/с, достаточную для Full HD с современными текстурами и эффектами.

Охлаждение и конструкция

Карта использует фирменную систему охлаждения WINDFORCE OC с двумя вентиляторами и продуманной компоновкой радиатора, рассчитанной на стабильную работу на повышенных частотах. Компактная длина и двухслотовый форм-фактор упрощают установку в большинство корпусов ATX/mATX, сохраняя при этом приемлемый уровень шума под игровой нагрузкой.

Подключения и интеграция

Arc A380 GAMING OC подключается по PCIe 4.0 x8 и поддерживает вывод изображения до 7680?4320, что даёт простор для конфигураций с несколькими мониторами вплоть до 8K. Обычно на карте доступно несколько современных видеовыходов (например, DisplayPort и HDMI), что удобно для игровых и рабочих мест с разными типами дисплеев.

Важные нюансы перед покупкой

Для раскрытия возможностей Arc A380 важны свежие драйверы и современная программная среда: обновление ПО и ОС напрямую влияет на стабильность и производительность карт Intel Arc. Также при планировании сборки стоит учитывать, что эта модель оптимальна именно под Full HD и умеренные настройки графики; при работе в более высоких разрешениях и с тяжёлыми эффектами нагрузка на шину памяти и GPU будет выше, что нужно закладывать при выборе параметров в играх.



Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A380
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6G - игровая видеокарта начального уровня на архитектуре Intel Arc с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, ориентированная на современный Full HD-гейминг с использованием новых графических технологий. Модель получает заводской разгон ядра, фирменное охлаждение и поддержку актуальных стандартов, включая DirectX 12 Ultimate.

Для кого и под какие задачи

Arc A380 GAMING OC подойдёт геймерам, которые играют в онлайн-проекты и ААА-игры в 1080p на средних настройках, а также пользователям, осваивающим актуальные технологии Intel Xe и AV1-кодирование. Карта также интересна для мультимедийных и стримерских сборок, где важна поддержка современных видеокодеков и несколько мониторов высокого разрешения.

Производительность и память

Графический процессор Intel Arc A380 с 8 Xe-ядрами, 128 XMX-и 128 векторными движками разгонён Gigabyte до частот порядка 2350-2450 МГц, что даёт прирост по сравнению с референсом. Видеопамять 6 ГБ GDDR6 с эффективной частотой около 15,5-16 ГГц и 96-битным интерфейсом обеспечивает пропускную способность порядка 186 ГБ/с, достаточную для Full HD с современными текстурами и эффектами.

Охлаждение и конструкция

Карта использует фирменную систему охлаждения WINDFORCE OC с двумя вентиляторами и продуманной компоновкой радиатора, рассчитанной на стабильную работу на повышенных частотах. Компактная длина и двухслотовый форм-фактор упрощают установку в большинство корпусов ATX/mATX, сохраняя при этом приемлемый уровень шума под игровой нагрузкой.

Подключения и интеграция

Arc A380 GAMING OC подключается по PCIe 4.0 x8 и поддерживает вывод изображения до 7680?4320, что даёт простор для конфигураций с несколькими мониторами вплоть до 8K. Обычно на карте доступно несколько современных видеовыходов (например, DisplayPort и HDMI), что удобно для игровых и рабочих мест с разными типами дисплеев.

Важные нюансы перед покупкой

Для раскрытия возможностей Arc A380 важны свежие драйверы и современная программная среда: обновление ПО и ОС напрямую влияет на стабильность и производительность карт Intel Arc. Также при планировании сборки стоит учитывать, что эта модель оптимальна именно под Full HD и умеренные настройки графики; при работе в более высоких разрешениях и с тяжёлыми эффектами нагрузка на шину памяти и GPU будет выше, что нужно закладывать при выборе параметров в играх.



Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые
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Отзывы


Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380GAMING OC-6GD) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14460 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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