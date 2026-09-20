Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Arc A310
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1750
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 490 руб.
В наличии
Код товара: 583354
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15 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A310
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1750
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х5
Вес, кг.
1
Описание товара Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD)
Gigabyte A310 WINDFORCE — это видеокарта, которая обеспечивает высокую производительность и отличное качество графики. Она оснащена 4 ГБ видеопамяти, что позволяет ей обрабатывать сложные графические задачи без задержек и сбоев.
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc A310
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1750
Частота видеопамяти
15500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
6
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
192
Страна производитель
Китай
Gigabyte A310 WINDFORCE — это видеокарта, которая обеспечивает высокую производительность и отличное качество графики. Она оснащена 4 ГБ видеопамяти, что позволяет ей обрабатывать сложные графические задачи без задержек и сбоев.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310WF2-4GD) - данный товар вы можете купить по цене 15490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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