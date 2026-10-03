Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PNY NVIDIA RTX A2000 12GB (VCNRTXA2000-12GB-PB)
Видеокарта PNY Quadro RTX A2000 – профессиональное решение для рабочих станций. Она способна обеспечить высокую стабильность и производительность при создании визуализаций, работе в проектах с виртуальной средой и запуске приложений с искусственным интеллектом. Графический адаптер основан на архитектуре NVIDIA Ampere. Процессор работает на частоте 562 МГц, которая способна увеличиваться до показателя 1200 МГц в турборежиме. PNY Quadro RTX A2000 оснащена 12 ГБ скоростной памяти стандарта GDDR6. Возможности подключения представлены 4 разъемами Mini DisplayPort. В графическом адаптере установлена турбинная система охлаждения с одним центробежным вентилятором. Низкопрофильная конструкция повышает удобство установки в системах с ограниченным пространством.
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