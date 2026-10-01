Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619308
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х29
Вес, кг.
1.1
Описание товара Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D)
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI Dual оснащена двухвентиляторной системой охлаждения с тепловыми трубками. Это полностью исключает перегрев процессора даже при высокой нагрузке. Если выполняются несложные задачи, вентилятор остается выключенным, что значительно снижает уровень шума. Благодаря небольшим размерам видеоускорителя его можно устанавливать в небольшие системные блоки.
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
249.9
Страна производитель
Китай
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI Dual оснащена двухвентиляторной системой охлаждения с тепловыми трубками. Это полностью исключает перегрев процессора даже при высокой нагрузке. Если выполняются несложные задачи, вентилятор остается выключенным, что значительно снижает уровень шума. Благодаря небольшим размерам видеоускорителя его можно устанавливать в небольшие системные блоки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 4060TI 8192Mb (NE6406TT19P1-1060D) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 49000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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