Top.Mail.Ru
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 1
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 2
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 3
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 4
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 5
Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651927
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х6
Вес, г.
725

Описание товара Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F)

Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6GB (NE63050S18JE-1070F) - компактная игровая видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Ampere с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной. Версия StormX OC выполнена в коротком одно-вентиляторном формате, ориентированном на mini-ITX и небольшие корпуса при сохранении всех ключевых технологий RTX (DLSS, RT, Reflex, Broadcast).

Для каких задач

  • Игры в 1080p на средних и высоких настройках с целевым FPS 60+ в большинстве популярных онлайн-проектов и лёгких ААА-играх.
  • Бюджетный вход в мир RTX: базовый рейтрейсинг и DLSS, когда нужно улучшить картинку или FPS в поддерживаемых играх.
  • Компактные игровые и мультимедийные сборки (mini-ITX, mATX), а также "тихий" домашний ПК с поддержкой современных мультимедийных кодеков и NVENC/AV1-декодера.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ampere) с 2304 CUDA-ядрами, RT- и Tensor-ядрами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, DLSS и полного набора RTX-технологий.
  • Частоты: базовая около 1040-1042 МГц и Boost до 1470 МГц для модели StormX OC, дающие небольшой запас по производительности относительно референса.
  • Память: 6 ГБ GDDR6, эффективная частота 14 Гбит/с, 96-битная шина и пропускная способность около 168 ГБ/с - разумный минимум для современных игр в 1080p.

Охлаждение, размеры и энергопотребление

  • Форм-фактор: короткая плата длиной примерно 162-170 мм, двухслотовая по высоте, с одним осевым вентилятором и плотным радиатором.
  • TDP около 70 Вт позволяет обходиться умеренной системой охлаждения и собирать тихие и экономичные конфигурации без сильной нагрузки на БП.
  • Рекомендуемый блок питания - от 300 Вт, что делает карту совместимой даже с недорогими, но качественными БП компактных систем.

Порты и мониторы

  • Набор интерфейсов: один Dual-Link DVI, один HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a, что удобно и для старых мониторов, и для современных игровых панелей.
  • Максимальное цифровое разрешение - до 7680?4320, однако по мощности GPU основная зона комфорта - 1080p-мониторы 60-144 Гц.
  • Поддерживается до трёх мониторов одновременно, что подходит для гейминга с параллельным выводом чатов, стрим-панелей и рабочих окон.

Важно знать перед покупкой

  • RTX 3050 6GB StormX OC - решение для 1080p; для тяжёлого 1440p или максимального рейтрейсинга лучше смотреть на более старшие RTX.
  • Благодаря компактности и низкому энергопотреблению карта особенно интересна для mini-ITX-сборок и обновления старых систем с ограниченным пространством и БП.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1042
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание

Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6GB (NE63050S18JE-1070F) - компактная игровая видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Ampere с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной. Версия StormX OC выполнена в коротком одно-вентиляторном формате, ориентированном на mini-ITX и небольшие корпуса при сохранении всех ключевых технологий RTX (DLSS, RT, Reflex, Broadcast).

Для каких задач

  • Игры в 1080p на средних и высоких настройках с целевым FPS 60+ в большинстве популярных онлайн-проектов и лёгких ААА-играх.
  • Бюджетный вход в мир RTX: базовый рейтрейсинг и DLSS, когда нужно улучшить картинку или FPS в поддерживаемых играх.
  • Компактные игровые и мультимедийные сборки (mini-ITX, mATX), а также "тихий" домашний ПК с поддержкой современных мультимедийных кодеков и NVENC/AV1-декодера.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ampere) с 2304 CUDA-ядрами, RT- и Tensor-ядрами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, DLSS и полного набора RTX-технологий.
  • Частоты: базовая около 1040-1042 МГц и Boost до 1470 МГц для модели StormX OC, дающие небольшой запас по производительности относительно референса.
  • Память: 6 ГБ GDDR6, эффективная частота 14 Гбит/с, 96-битная шина и пропускная способность около 168 ГБ/с - разумный минимум для современных игр в 1080p.

Охлаждение, размеры и энергопотребление

  • Форм-фактор: короткая плата длиной примерно 162-170 мм, двухслотовая по высоте, с одним осевым вентилятором и плотным радиатором.
  • TDP около 70 Вт позволяет обходиться умеренной системой охлаждения и собирать тихие и экономичные конфигурации без сильной нагрузки на БП.
  • Рекомендуемый блок питания - от 300 Вт, что делает карту совместимой даже с недорогими, но качественными БП компактных систем.

Порты и мониторы

  • Набор интерфейсов: один Dual-Link DVI, один HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a, что удобно и для старых мониторов, и для современных игровых панелей.
  • Максимальное цифровое разрешение - до 7680?4320, однако по мощности GPU основная зона комфорта - 1080p-мониторы 60-144 Гц.
  • Поддерживается до трёх мониторов одновременно, что подходит для гейминга с параллельным выводом чатов, стрим-панелей и рабочих окон.

Важно знать перед покупкой

  • RTX 3050 6GB StormX OC - решение для 1080p; для тяжёлого 1440p или максимального рейтрейсинга лучше смотреть на более старшие RTX.
  • Благодаря компактности и низкому энергопотреблению карта особенно интересна для mini-ITX-сборок и обновления старых систем с ограниченным пространством и БП.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...