Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F)
Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6GB (NE63050S18JE-1070F) - компактная игровая видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Ampere с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной. Версия StormX OC выполнена в коротком одно-вентиляторном формате, ориентированном на mini-ITX и небольшие корпуса при сохранении всех ключевых технологий RTX (DLSS, RT, Reflex, Broadcast).
Для каких задач
- Игры в 1080p на средних и высоких настройках с целевым FPS 60+ в большинстве популярных онлайн-проектов и лёгких ААА-играх.
- Бюджетный вход в мир RTX: базовый рейтрейсинг и DLSS, когда нужно улучшить картинку или FPS в поддерживаемых играх.
- Компактные игровые и мультимедийные сборки (mini-ITX, mATX), а также "тихий" домашний ПК с поддержкой современных мультимедийных кодеков и NVENC/AV1-декодера.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ampere) с 2304 CUDA-ядрами, RT- и Tensor-ядрами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, DLSS и полного набора RTX-технологий.
- Частоты: базовая около 1040-1042 МГц и Boost до 1470 МГц для модели StormX OC, дающие небольшой запас по производительности относительно референса.
- Память: 6 ГБ GDDR6, эффективная частота 14 Гбит/с, 96-битная шина и пропускная способность около 168 ГБ/с - разумный минимум для современных игр в 1080p.
Охлаждение, размеры и энергопотребление
- Форм-фактор: короткая плата длиной примерно 162-170 мм, двухслотовая по высоте, с одним осевым вентилятором и плотным радиатором.
- TDP около 70 Вт позволяет обходиться умеренной системой охлаждения и собирать тихие и экономичные конфигурации без сильной нагрузки на БП.
- Рекомендуемый блок питания - от 300 Вт, что делает карту совместимой даже с недорогими, но качественными БП компактных систем.
Порты и мониторы
- Набор интерфейсов: один Dual-Link DVI, один HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a, что удобно и для старых мониторов, и для современных игровых панелей.
- Максимальное цифровое разрешение - до 7680?4320, однако по мощности GPU основная зона комфорта - 1080p-мониторы 60-144 Гц.
- Поддерживается до трёх мониторов одновременно, что подходит для гейминга с параллельным выводом чатов, стрим-панелей и рабочих окон.
Важно знать перед покупкой
- RTX 3050 6GB StormX OC - решение для 1080p; для тяжёлого 1440p или максимального рейтрейсинга лучше смотреть на более старшие RTX.
- Благодаря компактности и низкому энергопотреблению карта особенно интересна для mini-ITX-сборок и обновления старых систем с ограниченным пространством и БП.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
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Palit GeForce RTX 3050 StormX OC 6GB (NE63050S18JE-1070F) - компактная игровая видеокарта начального уровня на архитектуре NVIDIA Ampere с 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной. Версия StormX OC выполнена в коротком одно-вентиляторном формате, ориентированном на mini-ITX и небольшие корпуса при сохранении всех ключевых технологий RTX (DLSS, RT, Reflex, Broadcast).
Для каких задач
- Игры в 1080p на средних и высоких настройках с целевым FPS 60+ в большинстве популярных онлайн-проектов и лёгких ААА-играх.
- Бюджетный вход в мир RTX: базовый рейтрейсинг и DLSS, когда нужно улучшить картинку или FPS в поддерживаемых играх.
- Компактные игровые и мультимедийные сборки (mini-ITX, mATX), а также "тихий" домашний ПК с поддержкой современных мультимедийных кодеков и NVENC/AV1-декодера.
Архитектура и память
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 (Ampere) с 2304 CUDA-ядрами, RT- и Tensor-ядрами, поддержкой DirectX 12 Ultimate, DLSS и полного набора RTX-технологий.
- Частоты: базовая около 1040-1042 МГц и Boost до 1470 МГц для модели StormX OC, дающие небольшой запас по производительности относительно референса.
- Память: 6 ГБ GDDR6, эффективная частота 14 Гбит/с, 96-битная шина и пропускная способность около 168 ГБ/с - разумный минимум для современных игр в 1080p.
Охлаждение, размеры и энергопотребление
- Форм-фактор: короткая плата длиной примерно 162-170 мм, двухслотовая по высоте, с одним осевым вентилятором и плотным радиатором.
- TDP около 70 Вт позволяет обходиться умеренной системой охлаждения и собирать тихие и экономичные конфигурации без сильной нагрузки на БП.
- Рекомендуемый блок питания - от 300 Вт, что делает карту совместимой даже с недорогими, но качественными БП компактных систем.
Порты и мониторы
- Набор интерфейсов: один Dual-Link DVI, один HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4a, что удобно и для старых мониторов, и для современных игровых панелей.
- Максимальное цифровое разрешение - до 7680?4320, однако по мощности GPU основная зона комфорта - 1080p-мониторы 60-144 Гц.
- Поддерживается до трёх мониторов одновременно, что подходит для гейминга с параллельным выводом чатов, стрим-панелей и рабочих окон.
Важно знать перед покупкой
- RTX 3050 6GB StormX OC - решение для 1080p; для тяжёлого 1440p или максимального рейтрейсинга лучше смотреть на более старшие RTX.
- Благодаря компактности и низкому энергопотреблению карта особенно интересна для mini-ITX-сборок и обновления старых систем с ограниченным пространством и БП.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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