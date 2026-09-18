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Видеокарта Afox Radeon R5 220 2Gb (AFR5220-2048D3L5) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox Radeon R5 220 2Gb (AFR5220-2048D3L5)

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Видеокарта Afox Radeon R5 220 2Gb (AFR5220-2048D3L5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
RADEON R5 220
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
400
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304270
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
RADEON R5 220
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
400
Частота видеопамяти
1334
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х29
Вес, кг.
9.25

Описание товара Видеокарта Afox Radeon R5 220 2Gb (AFR5220-2048D3L5)

Видеокарта AFOX Radeon R5 220 2GB AFR5220-2048D3L5



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Afox Radeon R5 220 2Gb (AFR5220-2048D3L5)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
RADEON R5 220
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
400
Частота видеопамяти
1334
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX Radeon R5 220 2GB AFR5220-2048D3L5


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox Radeon R5 220 2Gb (AFR5220-2048D3L5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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