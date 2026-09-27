Описание товара Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6)

AFOX GeForce GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - бюджетная видеокарта на чипе GeForce GT 730 с 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, рассчитанная на офисные и домашние системы с базовыми графическими задачами. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 x16 и не требует дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

GT 730 2GB подойдёт для апгрейда ПК без встроенной графики, подключения современных мониторов и разгрузки процессора при воспроизведении видео. Карта ориентирована на работу с офисными приложениями, браузером, мультимедиа и старыми или казуальными играми.

Производительность и память

Графический процессор GT 730 с частотой около 700 МГц и 384 шейдерными процессорами обеспечивает базовый уровень 3D-производительности. 2 ГБ DDR3 с частотой примерно 1333 МГц и 128-битной шиной достаточны для повседневной работы в Full HD и простых игр, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и форм-фактор

Версия AFOX чаще всего выполняется в компактном low-profile-форм-факторе с одним вентилятором, что удобно для небольших корпусов и готовых офисных систем. Низкое энергопотребление упрощает установку в старые блоки питания без дополнительного кабеля.

Подключения и дисплеи

Набор видеовыходов включает HDMI, DVI и VGA, поэтому карту можно использовать как с новыми цифровыми, так и со старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Поддержка разрешений до Full HD закрывает типичные офисные и домашние сценарии с одним-двумя дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 - решение для базовой графики; для игр последних лет и тяжёлых графических приложений потребуется более мощная видеокарта современных линеек. Зато для недорогих и старых систем эта модель даёт стабильный вывод изображения, поддержку нескольких мониторов и совместимость с широким спектром техники.