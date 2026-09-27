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Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6)

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Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 1
Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 2
Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 3
Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
783
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2048x1536
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 3
  • Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603546
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
783
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2048x1536
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х11
Вес, г.
200

Описание товара Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6)

AFOX GeForce GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - бюджетная видеокарта на чипе GeForce GT 730 с 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, рассчитанная на офисные и домашние системы с базовыми графическими задачами. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 x16 и не требует дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

GT 730 2GB подойдёт для апгрейда ПК без встроенной графики, подключения современных мониторов и разгрузки процессора при воспроизведении видео. Карта ориентирована на работу с офисными приложениями, браузером, мультимедиа и старыми или казуальными играми.

Производительность и память

Графический процессор GT 730 с частотой около 700 МГц и 384 шейдерными процессорами обеспечивает базовый уровень 3D-производительности. 2 ГБ DDR3 с частотой примерно 1333 МГц и 128-битной шиной достаточны для повседневной работы в Full HD и простых игр, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и форм-фактор

Версия AFOX чаще всего выполняется в компактном low-profile-форм-факторе с одним вентилятором, что удобно для небольших корпусов и готовых офисных систем. Низкое энергопотребление упрощает установку в старые блоки питания без дополнительного кабеля.

Подключения и дисплеи

Набор видеовыходов включает HDMI, DVI и VGA, поэтому карту можно использовать как с новыми цифровыми, так и со старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Поддержка разрешений до Full HD закрывает типичные офисные и домашние сценарии с одним-двумя дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 - решение для базовой графики; для игр последних лет и тяжёлых графических приложений потребуется более мощная видеокарта современных линеек. Зато для недорогих и старых систем эта модель даёт стабильный вывод изображения, поддержку нескольких мониторов и совместимость с широким спектром техники.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
783
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2048x1536
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

AFOX GeForce GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - бюджетная видеокарта на чипе GeForce GT 730 с 2 ГБ DDR3 и 128-битной шиной, рассчитанная на офисные и домашние системы с базовыми графическими задачами. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 x16 и не требует дополнительного питания.

Для кого и под какие задачи

GT 730 2GB подойдёт для апгрейда ПК без встроенной графики, подключения современных мониторов и разгрузки процессора при воспроизведении видео. Карта ориентирована на работу с офисными приложениями, браузером, мультимедиа и старыми или казуальными играми.

Производительность и память

Графический процессор GT 730 с частотой около 700 МГц и 384 шейдерными процессорами обеспечивает базовый уровень 3D-производительности. 2 ГБ DDR3 с частотой примерно 1333 МГц и 128-битной шиной достаточны для повседневной работы в Full HD и простых игр, но не рассчитаны на современные ресурсоёмкие проекты.

Охлаждение и форм-фактор

Версия AFOX чаще всего выполняется в компактном low-profile-форм-факторе с одним вентилятором, что удобно для небольших корпусов и готовых офисных систем. Низкое энергопотребление упрощает установку в старые блоки питания без дополнительного кабеля.

Подключения и дисплеи

Набор видеовыходов включает HDMI, DVI и VGA, поэтому карту можно использовать как с новыми цифровыми, так и со старыми аналоговыми мониторами и проекторами. Поддержка разрешений до Full HD закрывает типичные офисные и домашние сценарии с одним-двумя дисплеями.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 - решение для базовой графики; для игр последних лет и тяжёлых графических приложений потребуется более мощная видеокарта современных линеек. Зато для недорогих и старых систем эта модель даёт стабильный вывод изображения, поддержку нескольких мониторов и совместимость с широким спектром техники.

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Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GT 730 2GB (AF730-2048D3L6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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