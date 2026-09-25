Видеокарта PCIE16 GT710 4GB AF710-4096D3L5-V3 AFOX
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Характеристики
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
В наличии
Код товара: 739151
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4 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
140
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х5
Вес, г.
320
Описание товара Видеокарта PCIE16 GT710 4GB AF710-4096D3L5-V3 AFOX
Видеокарта AFOX GeForce GT 710 обеспечивает продуктивность запуска требовательных программ и мультимедийной графики. Она основана на архитектуре NVIDIA Kepler и оснащена процессором с тактовой частотой 954 МГц. Благодаря низкопрофильной конструкции видеокарта подходит для установки в системный блок с ограниченным пространством.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
140
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта AFOX GeForce GT 710 обеспечивает продуктивность запуска требовательных программ и мультимедийной графики. Она основана на архитектуре NVIDIA Kepler и оснащена процессором с тактовой частотой 954 МГц. Благодаря низкопрофильной конструкции видеокарта подходит для установки в системный блок с ограниченным пространством.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Купить Видеокарта PCIE16 GT710 4GB AF710-4096D3L5-V3 AFOX - по цене 4650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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