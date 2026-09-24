Описание товара Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC)

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC - компактная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних ПК, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий, но без перегиба по бюджету. Двухвентиляторный дизайн Ventus 2X и длина менее 19 см позволяют использовать её в большинстве стандартных корпусов и многих компактных сборках.

Для кого и под какие задачи

Эта версия RTX 3050 подойдёт тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в Full HD, не планируя экстремальные настройки с трассировкой лучей во всех тайтлах. Карта также уместна в универсальных домашних ПК, где помимо игр запускаются стриминг, монтаж роликов для соцсетей и работа с несколькими мониторами.

Архитектура и производительность

Графический процессор с 2304 CUDA-ядрами использует архитектуру Ampere и поддерживает RT- и Tensor-ядра для базовой трассировки лучей и DLSS, что позволяет добавить графические эффекты и при этом удержать приемлемый FPS в поддерживаемых играх. 6 ГБ памяти GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с ориентированы на Full HD: ресурса достаточно для большинства современных проектов, но в особо тяжёлых играх придётся аккуратнее обращаться с текстурами и сглаживанием.

Охлаждение, размеры и питание

Система охлаждения Ventus 2X с двумя осевыми вентиляторами и компактным радиатором рассчитана на теплопакет порядка 70 Вт, что помогает карте оставаться относительно холодной и тихой даже в продолжительных игровых сессиях. Питание реализовано через слот PCIe и один дополнительный разъём (в спецификациях рекомендуют блок питания от 300 Вт), поэтому RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC легко вписывается в уже существующие сборки без замены БП.

Подключения и функциональность

На борту один DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для одновременного подключения игрового монитора с высокой частотой и телевизора или второго дисплея. Максимальное поддерживаемое разрешение до 7680?4320 и поддержка работы с тремя мониторами позволяют комфортно организовать рабочее пространство для игр, работы и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 6GB остаётся картой начального уровня в линейке RTX: для тяжёлых ААА-игр с максимальной графикой и активной трассировкой лучей её производительности может быть недостаточно, придётся искать компромисс по настройкам. Объём памяти и 96-битная шина также ограничивают запас прочности на будущее, поэтому если планируются мониторы с разрешением выше Full HD или тяжёлые моды, стоит заранее оценить требования конкретных игр и приложений.