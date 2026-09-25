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Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL

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Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 851 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739506
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Характеристики

Бренд
AFOX
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х5
Вес, г.
260

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL

Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL




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Характеристики
Бренд
AFOX
Частота графического процессора
1228
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL
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Отзывы


Видеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI, GPU 1468 МГц RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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