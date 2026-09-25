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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz купить с доставкой в Москве
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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz

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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 2
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 3
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 2
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 3
  • Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739400
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Характеристики

Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
213
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х7
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz

Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce GTX 1050TI GTX1050 Ti 4ГБ GDDR5 подходит для игр и мультимедийных задач. Модель оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и поддерживает разрешение до 4096?2160 пикселей. Активная двухвентиляторная система охлаждения поддерживает стабильную работу при нагрузках.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz




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Характеристики
Бренд
AFOX
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
213
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce GTX 1050TI GTX1050 Ti 4ГБ GDDR5 подходит для игр и мультимедийных задач. Модель оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и поддерживает разрешение до 4096?2160 пикселей. Активная двухвентиляторная система охлаждения поддерживает стабильную работу при нагрузках.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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