Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz
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Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739400
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
213
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х7
Вес, г.
800
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce GTX 1050TI GTX1050 Ti 4ГБ GDDR5 подходит для игр и мультимедийных задач. Модель оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и поддерживает разрешение до 4096?2160 пикселей. Активная двухвентиляторная система охлаждения поддерживает стабильную работу при нагрузках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
213
Страна производитель
Китай
Видеокарта AFOX NVIDIA GeForce GTX 1050TI GTX1050 Ti 4ГБ GDDR5 подходит для игр и мультимедийных задач. Модель оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и поддерживает разрешение до 4096?2160 пикселей. Активная двухвентиляторная система охлаждения поддерживает стабильную работу при нагрузках.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
Видеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D, HDMI, DisplayPort, GPU 1291 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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