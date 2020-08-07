Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 146650
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
146
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х5
Вес, г.
470
Описание товара Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)
Современная видеокарта, которая может похвастаться однослотовым исполнением системы охлаждения, что позволяет изделию существенно экономить пространство. Именно поэтому карта низкопрофильного типа станет прекрасным приобретением для расположения в тонком компьютерном корпусе.
Видео:
Видеообзор на Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
146
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Современная видеокарта, которая может похвастаться однослотовым исполнением системы охлаждения, что позволяет изделию существенно экономить пространство. Именно поэтому карта низкопрофильного типа станет прекрасным приобретением для расположения в тонком компьютерном корпусе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, NVIDIA GeForce
Видео:
Видеообзор на Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Низкая цена, простота установки, драйвера на официальном сайте, не шумная, потребляет мало электричества, 2 гб видеопамяти
Недостатки:
Старый тип видеопамяти, ddr3
Комментарий:
Хорошая, бюджетная видеокарта и для игр современных на средних в 1920 разрешении пойдёт, и для учёбы, для серфинга в интернете, музыка, фильмы, не переговоры монтаж, кодирование, монтаж, рендеренг. Рекомендую данный товар, и магазин в целом
Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта MSI GT 710 2Gb (GT 710 2GD3H LP)
Достоинства:
Низкая цена, простота установки, драйвера на официальном сайте, не шумная, потребляет мало электричества, 2 гб видеопамяти
Недостатки:
Старый тип видеопамяти, ddr3
Комментарий:
Хорошая, бюджетная видеокарта и для игр современных на средних в 1920 разрешении пойдёт, и для учёбы, для серфинга в интернете, музыка, фильмы, не переговоры монтаж, кодирование, монтаж, рендеренг. Рекомендую данный товар, и магазин в целом