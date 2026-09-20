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Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT710-2GB D3 LP (VN7103THX6) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT710-2GB D3 LP (VN7103THX6)

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Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT710-2GB D3 LP (VN7103THX6)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675098
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT710-2GB D3 LP (VN7103THX6)

Biostar NVIDIA GeForce GT 710 2GB D3 LP - простая и экономичная видеокарта начального уровня, которая рассчитана на офисные и домашние компьютеры без требований к современному 3D-геймингу. Низкопрофильный форм-фактор и пассивное охлаждение делают её удобной для компактных корпусов и тихих рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

Эта карта подойдёт для апгрейда старых систем без встроенной графики либо для сборки простого рабочего ПК, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, нетребовательные мультимедийные задачи и воспроизведение видео в Full HD. GT 710 также используют как карту для вывода изображения в специализированных системах - информационные панели, терминалы, простые киоски, где важна надёжность и совместимость, а не производительность в играх.

Архитектура и производительность

Графический процессор GeForce GT 710 относится к базовому уровню прошлых поколений и не предназначен для современных игр: мощности хватает только для старых или очень нетребовательных проектов на минимальных настройках. Видеопамять 2 ГБ DDR3 с 64-битной шиной ориентирована на офисные сценарии и мультимедиа; для тяжёлых задач вроде монтажа или трёхмерной графики её ресурсов заметно не хватает.

Охлаждение, размеры и питание

Низкопрофильная печатная плата и пассивный радиатор позволяют ставить карту в компактные корпуса, офисные мини-башни и тонкие системные блоки, где нет возможности разместить крупные кулеры. Потребление у GT 710 очень низкое, карта довольствуется питанием по слоту PCI Express 2.0 x16 и не требует отдельного разъёма, поэтому она хорошо чувствует себя даже в системах с бюджетным блоком питания.

Подключения и особенности использования

В зависимости от конкретной ревизии карта предлагает стандартный набор портов, куда чаще всего входит HDMI с поддержкой вывода 1080p, а также DVI или VGA для старых мониторов и проекторов. Такая конфигурация удобна, если нужно подключить к одному ПК разные типы дисплеев и сохранить совместимость с существующей периферией без переходников.

Важные нюансы перед покупкой

GT 710 устарела как игровая видеокарта, поэтому рассчитывать на комфортный FPS в современных проектах на ней не стоит даже в низком разрешении. Если планируется работа с несколькими высокими разрешениями, аппаратным кодированием или тяжёлой графикой, лучше сразу смотреть в сторону более современных решений, чтобы не упереться в ограничение по производительности и объёму памяти.

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar NVIDIA GeForce GT710-2GB D3 LP (VN7103THX6)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, DVI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание

Biostar NVIDIA GeForce GT 710 2GB D3 LP - простая и экономичная видеокарта начального уровня, которая рассчитана на офисные и домашние компьютеры без требований к современному 3D-геймингу. Низкопрофильный форм-фактор и пассивное охлаждение делают её удобной для компактных корпусов и тихих рабочих станций.

Для кого и под какие задачи

Эта карта подойдёт для апгрейда старых систем без встроенной графики либо для сборки простого рабочего ПК, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, нетребовательные мультимедийные задачи и воспроизведение видео в Full HD. GT 710 также используют как карту для вывода изображения в специализированных системах - информационные панели, терминалы, простые киоски, где важна надёжность и совместимость, а не производительность в играх.

Архитектура и производительность

Графический процессор GeForce GT 710 относится к базовому уровню прошлых поколений и не предназначен для современных игр: мощности хватает только для старых или очень нетребовательных проектов на минимальных настройках. Видеопамять 2 ГБ DDR3 с 64-битной шиной ориентирована на офисные сценарии и мультимедиа; для тяжёлых задач вроде монтажа или трёхмерной графики её ресурсов заметно не хватает.

Охлаждение, размеры и питание

Низкопрофильная печатная плата и пассивный радиатор позволяют ставить карту в компактные корпуса, офисные мини-башни и тонкие системные блоки, где нет возможности разместить крупные кулеры. Потребление у GT 710 очень низкое, карта довольствуется питанием по слоту PCI Express 2.0 x16 и не требует отдельного разъёма, поэтому она хорошо чувствует себя даже в системах с бюджетным блоком питания.

Подключения и особенности использования

В зависимости от конкретной ревизии карта предлагает стандартный набор портов, куда чаще всего входит HDMI с поддержкой вывода 1080p, а также DVI или VGA для старых мониторов и проекторов. Такая конфигурация удобна, если нужно подключить к одному ПК разные типы дисплеев и сохранить совместимость с существующей периферией без переходников.

Важные нюансы перед покупкой

GT 710 устарела как игровая видеокарта, поэтому рассчитывать на комфортный FPS в современных проектах на ней не стоит даже в низком разрешении. Если планируется работа с несколькими высокими разрешениями, аппаратным кодированием или тяжёлой графикой, лучше сразу смотреть в сторону более современных решений, чтобы не упереться в ограничение по производительности и объёму памяти.

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