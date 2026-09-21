Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS GT710-SL-2GD5-BRK-EVO (90YV0ALA-M0NA00)
Видеокарта с низкопрофильной конструкцией предназначена для HTPC-сборок. Благодаря пассивному охлаждению она подходит для тихих мультимедийных центров. Компонент занимает 2 слота расширения и может подключаться одновременно к 3 мониторам через разъемы DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub). Это улучшает многозадачность видеокарты. ASUS GeForce GT 710 Silent LP EVO с подключением через PCI-E 2.0 использует GDDR3-память объемом 2 Гб. Наряду с показателем GPU 954 МГц это позволяет видеокарте без задержек обрабатывать и выводить на экран графические элементы. Технология Auto-Extreme уменьшает тепловую нагрузку, снижает энергопотребление и делает компонент более надежным. Для настройки системных параметров используется ПО GPU Tweak III. С его помощью можно регулировать напряжение, управлять вентилятором, оптимизировать производительность.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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