Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 730 c частотой 783 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 3400 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 4096x2160, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Afox Nvidia GeForce GT 730 устанавливается в PCI-E 2.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.4, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 851 руб.1713 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce GT 1030, 2 GB GDDR5, 64 bit, DVI-D, HDMI...
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитВидеокарта Asus GT730-4H-SL-2GD5 2GB (90YV0H20-M0NA00)
-
В наличииЦена 7 200 руб.1800 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитВидеокарта Asus GT 1030 2048Mb (GT1030-2G-BRK)
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 128 bit, DVI-D,...
-
В наличииЦена 14 460 руб.3615 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A380 6144Mb 96 GDDR6 Ret (GV-IA380...
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитВидеокарта Biostar GTX1050Ti 4GB (VN1055TF41)
-
В наличииЦена 15 490 руб.3873 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310...
-
В наличииЦена 20 880 руб.5220 руб. в СплитВидеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10...
-
В наличииЦена 28 750 руб.7188 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 30 000 руб.7500 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)