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Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)

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Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 1
Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 2
Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 3
Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696372
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
3200
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х29
Вес, г.
450

Описание товара Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)

Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 730 c частотой 783 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 3400 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 4096x2160, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Afox Nvidia GeForce GT 730 устанавливается в PCI-E 2.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.4, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT730 2GB GDDR5 128bit (AF730-2048D5H5-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
3200
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Это видеокарта, которая отлично подойдет для Вашего компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce GT 730 c частотой 783 МГц, а также видеопамятью GDDR5 объемом 2 Гб и частотой 3400 МГц. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 4096x2160, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта Afox Nvidia GeForce GT 730 устанавливается в PCI-E 2.0 слот на материнской плате. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.4, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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