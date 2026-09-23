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Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)

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Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 1
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 2
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 3
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 4
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 5
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 6
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 7
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 8
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 9
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 3
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 4
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 5
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 6
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 7
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 8
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 9
  • Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)
4 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х29
Вес, кг.
1.05

Описание товара Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)

Видеокарта AFOX GeForce GT 730 [AF730-4096D3L6] оборудована низкопрофильной планкой, поэтому подходит для интеграции в ПК и вычислительные системы с ограниченным внутренним пространством. Графический адаптер с размерами 145x70 мм занимает 1 слот расширения на материнской плате. Процессор NVIDIA Fermi с тактовой частотой 700 МГц гарантирует производительность платформы при редактировании видео и фото с разрешением до 2K, запуске требовательных программ и игр. Реалистичность визуализации графики обеспечивается технологиями 3D Vision и PhysX от NVIDIA. Видеокарта AFOX GeForce GT 730 [AF730-4096D3L6] оснащена 4 ГБ памяти DDR3 с пропускной способностью 21.3 Гбайт/сек, что гарантирует отзывчивость и отсутствие задержек. Для охлаждения реализована система с ребристым радиатором и 1 осевым вентилятором. Вывод изображения на монитор выполняется с помощью разъемов DVI-I, HDMI и VGA.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI, VGA
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX GeForce GT 730 [AF730-4096D3L6] оборудована низкопрофильной планкой, поэтому подходит для интеграции в ПК и вычислительные системы с ограниченным внутренним пространством. Графический адаптер с размерами 145x70 мм занимает 1 слот расширения на материнской плате. Процессор NVIDIA Fermi с тактовой частотой 700 МГц гарантирует производительность платформы при редактировании видео и фото с разрешением до 2K, запуске требовательных программ и игр. Реалистичность визуализации графики обеспечивается технологиями 3D Vision и PhysX от NVIDIA. Видеокарта AFOX GeForce GT 730 [AF730-4096D3L6] оснащена 4 ГБ памяти DDR3 с пропускной способностью 21.3 Гбайт/сек, что гарантирует отзывчивость и отсутствие задержек. Для охлаждения реализована система с ребристым радиатором и 1 осевым вентилятором. Вывод изображения на монитор выполняется с помощью разъемов DVI-I, HDMI и VGA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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