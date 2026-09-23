Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT730 DDR3 4Gb (AF730-4096D3L6)
Видеокарта AFOX GeForce GT 730 [AF730-4096D3L6] оборудована низкопрофильной планкой, поэтому подходит для интеграции в ПК и вычислительные системы с ограниченным внутренним пространством. Графический адаптер с размерами 145x70 мм занимает 1 слот расширения на материнской плате. Процессор NVIDIA Fermi с тактовой частотой 700 МГц гарантирует производительность платформы при редактировании видео и фото с разрешением до 2K, запуске требовательных программ и игр. Реалистичность визуализации графики обеспечивается технологиями 3D Vision и PhysX от NVIDIA. Видеокарта AFOX GeForce GT 730 [AF730-4096D3L6] оснащена 4 ГБ памяти DDR3 с пропускной способностью 21.3 Гбайт/сек, что гарантирует отзывчивость и отсутствие задержек. Для охлаждения реализована система с ребристым радиатором и 1 осевым вентилятором. Вывод изображения на монитор выполняется с помощью разъемов DVI-I, HDMI и VGA.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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