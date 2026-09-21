Top.Mail.Ru
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 4
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 5
Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 610
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
810
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2048x1536
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 4
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 5
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706511
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 610
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
810
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2048x1536
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
350

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL

**Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GT610 LP (48SP) 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI RTL (NK61NP013F) (750519)** — это модель графического адаптера начального уровня, предназначенная для использования в офисных компьютерах и бюджетных игровых системах. **Основные характеристики**: * Графический процессор: GT 610. * Объём видеопамяти: 1 ГБ. * Тип видеопамяти: DDR3. * Разрядность шины памяти: 64 бит. * Видеовыходы: VGA, DVI, HDMI. * Поддержка технологий: DirectX 11, OpenGL 4.x. Эта видеокарта обеспечивает базовую производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и простых игр. Она может быть хорошим выбором для пользователей, которые ищут бюджетное решение для повседневных задач. Однако для более требовательных приложений и современных игр рекомендуется рассмотреть более мощные модели видеокарт. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость видеокарты с вашим компьютером и убедиться, что она соответствует вашим требованиям к производительности.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 610
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
810
Частота видеопамяти
1000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2048x1536
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GT610 LP (48SP) 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI RTL (NK61NP013F) (750519)** — это модель графического адаптера начального уровня, предназначенная для использования в офисных компьютерах и бюджетных игровых системах. **Основные характеристики**: * Графический процессор: GT 610. * Объём видеопамяти: 1 ГБ. * Тип видеопамяти: DDR3. * Разрядность шины памяти: 64 бит. * Видеовыходы: VGA, DVI, HDMI. * Поддержка технологий: DirectX 11, OpenGL 4.x. Эта видеокарта обеспечивает базовую производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и простых игр. Она может быть хорошим выбором для пользователей, которые ищут бюджетное решение для повседневных задач. Однако для более требовательных приложений и современных игр рекомендуется рассмотреть более мощные модели видеокарт. Перед покупкой рекомендуется проверить совместимость видеокарты с вашим компьютером и убедиться, что она соответствует вашим требованиям к производительности.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Ninja (Sinotex) GT610 [NK61NP013F] 1GB DDR3 64bit VGA DVI HDMI 1FAN LP RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...