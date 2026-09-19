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Видеокарта Sinotex GeForce GT 730, [NK73NP023F] 2 GB GDDR3, 128 bit, VGA, DVI-D, HDMI купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex GeForce GT 730, [NK73NP023F] 2 GB GDDR3, 128 bit, VGA, DVI-D, HDMI

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Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 3
Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 3
  • Видеокарта Sinotex Ninja NK73NP023F nVidia GT730 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458667
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х12
Вес, кг.
1.55

Описание товара Видеокарта Sinotex GeForce GT 730, [NK73NP023F] 2 GB GDDR3, 128 bit, VGA, DVI-D, HDMI

Видеокарта Sinotex GeForce GT 730 Ninja может удовлетворить потребности домашнего компьютера или офисной машины в производительном и экономичном видеопроцессоре. Она отличается невысоким потреблением энергии, расходуя не более 45 Вт и питаясь от БП с мощностью 300 Вт и выше. Карта имеет 2 Гб видеопамяти формата DDR3 и ощутимо увеличивает возможности компьютера в сфере работы с графикой.

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex GeForce GT 730, [NK73NP023F] 2 GB GDDR3, 128 bit, VGA, DVI-D, HDMI




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
700
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
162
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Sinotex GeForce GT 730 Ninja может удовлетворить потребности домашнего компьютера или офисной машины в производительном и экономичном видеопроцессоре. Она отличается невысоким потреблением энергии, расходуя не более 45 Вт и питаясь от БП с мощностью 300 Вт и выше. Карта имеет 2 Гб видеопамяти формата DDR3 и ощутимо увеличивает возможности компьютера в сфере работы с графикой.
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Видеокарта Sinotex GeForce GT 730, [NK73NP023F] 2 GB GDDR3, 128 bit, VGA, DVI-D, HDMI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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