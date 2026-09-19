Видеокарта Gigabyte GT 1030 2Gb (GV-N1030D4-2GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GT 1030 2Gb (GV-N1030D4-2GL)
Gigabyte GeForce GT 1030 2GB DDR4 Low Profile D4 (GV-N1030D4-2GL) - низкопрофильная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 1030 с 2 ГБ DDR4 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные и мультимедийные ПК. Модель сочетает компактный однослотовый дизайн с поддержкой современных цифровых интерфейсов и 4K-видео.
Для кого и под какие задачи
GT 1030 D4 подойдёт для офисных компьютеров, домашних медиацентров и учебных систем, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, видео и лёгкие игры. Низкопрофильное исполнение и низкое энергопотребление делают её удобной для апгрейда компактных корпусов и готовых ПК, у которых нет дискретной графики или она устарела.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 1379-1417 МГц (Boost) обеспечивает уверенную работу интерфейса и базового 3D-контента. Память 2 ГБ DDR4 с частотой около 2100 МГц и 64-битной шиной рассчитана на офис, мультимедиа и нетребовательные проекты, оставаясь экономичной по энергопотреблению.
Охлаждение и конструкция
GV-N1030D4-2GL выполнена в low-profile формате с одним вентилятором и длиной около 150 мм, занимая один слот по высоте и легко вставая в тонкие корпуса. Низкий TDP (около 30 Вт) позволяет системе охлаждения работать тихо и не требует усиленной вентиляции корпуса.
Подключения и интеграция
Карта оснащена двумя цифровыми видеовыходами - DVI-D и HDMI 2.0b, поддерживающими разрешение до 4096?2160 при 60 Гц, что удобно для современных мониторов и телевизоров. Для работы достаточно слота PCIe и блока питания от 300 Вт, без необходимости в дополнительных коннекторах питания и сложной модернизации системы.
Важные нюансы перед покупкой
GT 1030 D4 практична там, где в приоритете стабильный вывод изображения, поддержка 4K-видео и компактный корпус, а игровые и профессиональные нагрузки остаются умеренными. Планируя конфигурацию, удобно сразу исходить из сценариев "офис + мультимедиа + простые игры" - в них карта обеспечивает оптимальное сочетание цены, тишины и функциональности.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Gigabyte GeForce GT 1030 2GB DDR4 Low Profile D4 (GV-N1030D4-2GL) - низкопрофильная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 1030 с 2 ГБ DDR4 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные и мультимедийные ПК. Модель сочетает компактный однослотовый дизайн с поддержкой современных цифровых интерфейсов и 4K-видео.
Для кого и под какие задачи
GT 1030 D4 подойдёт для офисных компьютеров, домашних медиацентров и учебных систем, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, видео и лёгкие игры. Низкопрофильное исполнение и низкое энергопотребление делают её удобной для апгрейда компактных корпусов и готовых ПК, у которых нет дискретной графики или она устарела.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 1379-1417 МГц (Boost) обеспечивает уверенную работу интерфейса и базового 3D-контента. Память 2 ГБ DDR4 с частотой около 2100 МГц и 64-битной шиной рассчитана на офис, мультимедиа и нетребовательные проекты, оставаясь экономичной по энергопотреблению.
Охлаждение и конструкция
GV-N1030D4-2GL выполнена в low-profile формате с одним вентилятором и длиной около 150 мм, занимая один слот по высоте и легко вставая в тонкие корпуса. Низкий TDP (около 30 Вт) позволяет системе охлаждения работать тихо и не требует усиленной вентиляции корпуса.
Подключения и интеграция
Карта оснащена двумя цифровыми видеовыходами - DVI-D и HDMI 2.0b, поддерживающими разрешение до 4096?2160 при 60 Гц, что удобно для современных мониторов и телевизоров. Для работы достаточно слота PCIe и блока питания от 300 Вт, без необходимости в дополнительных коннекторах питания и сложной модернизации системы.
Важные нюансы перед покупкой
GT 1030 D4 практична там, где в приоритете стабильный вывод изображения, поддержка 4K-видео и компактный корпус, а игровые и профессиональные нагрузки остаются умеренными. Планируя конфигурацию, удобно сразу исходить из сценариев "офис + мультимедиа + простые игры" - в них карта обеспечивает оптимальное сочетание цены, тишины и функциональности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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