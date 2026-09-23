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Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket

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Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 1
Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 2
Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 3
Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 4
Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RTX A400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 1
  • Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 2
  • Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 3
  • Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 4
  • Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733058
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A400
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
150

Описание товара Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket

Представляем видеокарту NVIDIA Radeon RTX A400, созданную для тех, кто ценит производительность и компактность. Эта низкопрофильная модель с интерфейсом PCI-E 4.0 идеально подходит для установки в компактные системы или серверы. Оснащенная 4 Гб видеопамяти типа GDDR6 и техпроцессом в 8 нм, эта видеокарта обеспечивает надежную и быструю обработку данных. При частоте графического процессора 727 МГц и частоте видеопамяти 12000 МГц, вы сможете наслаждаться плавной графической производительностью в различных приложениях и играх. NVIDIA Radeon RTX A400 поддерживает подключение до четырех мониторов, делая её отличным решением для многозадачности и работы с несколькими дисплейными конфигурациями. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет передавать изображение в сверхвысоком разрешении, что особенно важно для креативных и профессиональных задач. Активная система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру работы даже при максимальных нагрузках, поддерживая долговечность и стабильную работу устройства. Разрядность шины памяти составляет 64 бит, что обеспечивает достаточную пропускную способность для обработки интенсивных графических задач. Будь то работа с графикой, мультимедийные проекты или офисные задачи, видеокарта NVIDIA Radeon RTX A400 станет надежным спутником в вашем рабочем процессе.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX A400
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
727
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
168
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем видеокарту NVIDIA Radeon RTX A400, созданную для тех, кто ценит производительность и компактность. Эта низкопрофильная модель с интерфейсом PCI-E 4.0 идеально подходит для установки в компактные системы или серверы. Оснащенная 4 Гб видеопамяти типа GDDR6 и техпроцессом в 8 нм, эта видеокарта обеспечивает надежную и быструю обработку данных. При частоте графического процессора 727 МГц и частоте видеопамяти 12000 МГц, вы сможете наслаждаться плавной графической производительностью в различных приложениях и играх. NVIDIA Radeon RTX A400 поддерживает подключение до четырех мониторов, делая её отличным решением для многозадачности и работы с несколькими дисплейными конфигурациями. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет передавать изображение в сверхвысоком разрешении, что особенно важно для креативных и профессиональных задач. Активная система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру работы даже при максимальных нагрузках, поддерживая долговечность и стабильную работу устройства. Разрядность шины памяти составляет 64 бит, что обеспечивает достаточную пропускную способность для обработки интенсивных графических задач. Будь то работа с графикой, мультимедийные проекты или офисные задачи, видеокарта NVIDIA Radeon RTX A400 станет надежным спутником в вашем рабочем процессе.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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