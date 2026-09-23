Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket
Представляем видеокарту NVIDIA Radeon RTX A400, созданную для тех, кто ценит производительность и компактность. Эта низкопрофильная модель с интерфейсом PCI-E 4.0 идеально подходит для установки в компактные системы или серверы. Оснащенная 4 Гб видеопамяти типа GDDR6 и техпроцессом в 8 нм, эта видеокарта обеспечивает надежную и быструю обработку данных. При частоте графического процессора 727 МГц и частоте видеопамяти 12000 МГц, вы сможете наслаждаться плавной графической производительностью в различных приложениях и играх. NVIDIA Radeon RTX A400 поддерживает подключение до четырех мониторов, делая её отличным решением для многозадачности и работы с несколькими дисплейными конфигурациями. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет передавать изображение в сверхвысоком разрешении, что особенно важно для креативных и профессиональных задач. Активная система охлаждения обеспечивает оптимальную температуру работы даже при максимальных нагрузках, поддерживая долговечность и стабильную работу устройства. Разрядность шины памяти составляет 64 бит, что обеспечивает достаточную пропускную способность для обработки интенсивных графических задач. Будь то работа с графикой, мультимедийные проекты или офисные задачи, видеокарта NVIDIA Radeon RTX A400 станет надежным спутником в вашем рабочем процессе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 880 руб.5220 руб. в СплитВидеокарта Sapphire GPRO X080 10Gb GDDR6 Mining GPU (32312-03-10...
-
В наличииЦена 28 730 руб.7183 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 29 970 руб.7493 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
-
В наличииЦена 34 630 руб.8658 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3070 GameRock OC 8Gb (NE63070H19P2-1040G)
-
В наличииЦена 36 600 руб.9150 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 40 780 руб.10195 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GD...
-
В наличииЦена 45 290 руб.11323 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 820 руб.11955 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
-
В наличииЦена 48 090 руб.12023 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI
-
В наличииЦена 49 010 руб.12253 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 49 850 руб.12463 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, 50W, FH bracket