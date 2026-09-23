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Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5

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Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото 1
Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото 2
Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733061
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х8
Вес, г.
505

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5

Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1050 Ti – это высокопроизводительное и надежное решение для любителей игр и мультимедийных приложений. Разработанная на основе графического чипа NVIDIA, эта модель сочетает в себе мощность и эффективность, предоставляя пользователям возможность полноценно насладиться современными играми и графическими приложениями. Основные характеристики видеокарты включают в себя 4 Гб видеопамяти типа GDDR5 с частотой 7000 МГц и шину памяти шириной 128 bit, что обеспечивает быструю и стабильную обработку графических данных. Графический процессор работает на частоте 1291 МГц и выполнен по 14 нм техпроцессу, что гарантирует отличную производительность и энергоэффективность. Для оптимального охлаждения система оснащена активным охладителем, который поддерживает идеальные рабочие температуры даже при интенсивных нагрузках. Поддержка трех мониторов и наличие разъемов DVI, HDMI и DisplayPort обеспечивают широкие возможности подключения и позволяют добиваться максимального качества изображения с разрешением до 4096x2160. Интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а компактные габариты (длина видеокарты всего 185 мм) позволяют интегрировать ее даже в системы с ограниченным пространством. Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1050 Ti – это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1050 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1291
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
185
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1050 Ti – это высокопроизводительное и надежное решение для любителей игр и мультимедийных приложений. Разработанная на основе графического чипа NVIDIA, эта модель сочетает в себе мощность и эффективность, предоставляя пользователям возможность полноценно насладиться современными играми и графическими приложениями. Основные характеристики видеокарты включают в себя 4 Гб видеопамяти типа GDDR5 с частотой 7000 МГц и шину памяти шириной 128 bit, что обеспечивает быструю и стабильную обработку графических данных. Графический процессор работает на частоте 1291 МГц и выполнен по 14 нм техпроцессу, что гарантирует отличную производительность и энергоэффективность. Для оптимального охлаждения система оснащена активным охладителем, который поддерживает идеальные рабочие температуры даже при интенсивных нагрузках. Поддержка трех мониторов и наличие разъемов DVI, HDMI и DisplayPort обеспечивают широкие возможности подключения и позволяют добиваться максимального качества изображения с разрешением до 4096x2160. Интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает высокую скорость передачи данных, а компактные габариты (длина видеокарты всего 185 мм) позволяют интегрировать ее даже в системы с ограниченным пространством. Видеокарта MAXSUN GeForce GTX 1050 Ti – это идеальный выбор для геймеров и профессионалов, ищущих оптимальное соотношение цены и качества.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4G, D5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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