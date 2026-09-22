Видеокарта Afox GTX1650 GAMING 4GB (AF1650-4096D6H3-V6)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX1650 GAMING 4GB (AF1650-4096D6H3-V6)
AFOX GeForce GTX 1650 GAMING 4GB GDDR6 (AF1650-4096D6H3-V6) - компактная видеокарта начального игрового уровня на архитектуре NVIDIA Turing, подходящая для доступных сборок и апгрейда офисных ПК под Full HD-игры. Модель использует двухвентиляторное охлаждение и 4 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, ориентируясь на низкое энергопотребление и совместимость с системами без дополнительного питания.
Для кого и под какие задачи
GTX 1650 GAMING 4GB рассчитана на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком тяжёлые игры в 1080p на средних настройках, не требуя трассировки лучей и современных AI-функций. Карта хорошо подойдёт для апгрейда офисного или домашнего ПК с бюджетным блоком питания, когда хочется получить комфортный FPS в киберспортивных дисциплинах и улучшенную работу с мультимедиа.
Архитектура и производительность
По спецификациям AFOX у GTX 1650 896 CUDA-ядер, базовая частота около 1410 МГц и буст до 1590 МГц, а 4 ГБ GDDR6 работают на скорости 12 Гбит/с через 128-битную шину. Такой набор обеспечивает примерно двукратное превосходство над GTX 950 и заметный выигрыш относительно GTX 1050, но остаётся в рамках начального игрового уровня, особенно в современных ресурсных проектах.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и обычно предлагает по одному выходу HDMI, DisplayPort и DVI-D, что удобно при подключении как старых, так и новых мониторов. Двухвентиляторная система охлаждения ориентирована на теплопакет около 75 Вт и при нормальной вентиляции корпуса работает тихо, что важно для компактных домашних и офисных систем.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1650 не поддерживает аппаратную трассировку лучей и современные технологии вроде DLSS, поэтому в играх с упором на RT-эффекты придётся ориентироваться на классический растеризационный рендер и умеренные пресеты качества. Объём видеопамяти 4 ГБ и возраст архитектуры означают, что для тяжёлых ААА-игр и перспективы на несколько лет вперёд лучше рассматривать более свежие RTX-модели, формируя бюджет с учётом будущих требований.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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AFOX GeForce GTX 1650 GAMING 4GB GDDR6 (AF1650-4096D6H3-V6) - компактная видеокарта начального игрового уровня на архитектуре NVIDIA Turing, подходящая для доступных сборок и апгрейда офисных ПК под Full HD-игры. Модель использует двухвентиляторное охлаждение и 4 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной, ориентируясь на низкое энергопотребление и совместимость с системами без дополнительного питания.
Для кого и под какие задачи
GTX 1650 GAMING 4GB рассчитана на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и не слишком тяжёлые игры в 1080p на средних настройках, не требуя трассировки лучей и современных AI-функций. Карта хорошо подойдёт для апгрейда офисного или домашнего ПК с бюджетным блоком питания, когда хочется получить комфортный FPS в киберспортивных дисциплинах и улучшенную работу с мультимедиа.
Архитектура и производительность
По спецификациям AFOX у GTX 1650 896 CUDA-ядер, базовая частота около 1410 МГц и буст до 1590 МГц, а 4 ГБ GDDR6 работают на скорости 12 Гбит/с через 128-битную шину. Такой набор обеспечивает примерно двукратное превосходство над GTX 950 и заметный выигрыш относительно GTX 1050, но остаётся в рамках начального игрового уровня, особенно в современных ресурсных проектах.
Подключения и охлаждение
Карта использует интерфейс PCIe 3.0 и обычно предлагает по одному выходу HDMI, DisplayPort и DVI-D, что удобно при подключении как старых, так и новых мониторов. Двухвентиляторная система охлаждения ориентирована на теплопакет около 75 Вт и при нормальной вентиляции корпуса работает тихо, что важно для компактных домашних и офисных систем.
Важные нюансы перед покупкой
GTX 1650 не поддерживает аппаратную трассировку лучей и современные технологии вроде DLSS, поэтому в играх с упором на RT-эффекты придётся ориентироваться на классический растеризационный рендер и умеренные пресеты качества. Объём видеопамяти 4 ГБ и возраст архитектуры означают, что для тяжёлых ААА-игр и перспективы на несколько лет вперёд лучше рассматривать более свежие RTX-модели, формируя бюджет с учётом будущих требований.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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