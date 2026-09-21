Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX1650 SUPER GAMING 4GB GDDR6 128bit (AF1650S-4096D6H1-V4)
AFOX GeForce GTX 1650 SUPER Gaming 4GB (AF1650S-4096D6H1-V4) - видеокарта среднего начального уровня для игровых сборок под Full HD, когда хочется заметно быстрее, чем GTX 1050/1050 Ti, но без перехода в дорогие RTX-решения. Формат с активным охлаждением и стандартным PCIe 3.0 подходит для большинства домашних ПК, а 4 ГБ GDDR6 ориентированы на популярные игры и повседневную мультимедийную нагрузку.
Для кого и под какие задачи
Эта GTX 1650 SUPER хорошо раскрывается в Full HD в соревновательных играх и массовых онлайн-проектах, где важнее высокий FPS и низкие задержки, чем "ультра-текстуры". Для домашнего ПК она также удобна как универсальный вариант: игры, просмотр видео, работа в нескольких приложениях, иногда - стрим или запись экрана, если остальная конфигурация (CPU/SSD) позволяет.
Архитектура и производительность
Карта использует архитектуру NVIDIA Turing и имеет 1280 CUDA-ядер, а память GDDR6 объёмом 4 ГБ работает через 128-битную шину с эффективной скоростью 12 Гбит/с. По характеру это "честная" Full HD-карта: она хорошо тянет большинство игр на средне-высоких настройках, но в тяжёлых новинках придётся более аккуратно обращаться с качеством текстур и плотностью эффектов.
Подключения и удобство установки
В спецификации AFOX заявляет набор из HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно, если нужно подключить один современный монитор и оставить совместимость со старым дисплеем или проектором. Шина PCIe 3.0 и типичный для класса уровень требований к питанию делают карту понятной для апгрейда: чаще всего она встаёт без замены платформы, если в корпусе есть нормальный обдув.
Важные нюансы перед покупкой
4 ГБ видеопамяти - главный ограничитель этой модели: в новых играх с "тяжёлыми" текстурами и открытыми мирами придётся снижать пресеты, чтобы не ловить подгрузки и микрофризы. Также важно помнить, что серия GTX не даёт преимуществ DLSS и современных RT-режимов, поэтому если в приоритете новые игры с трассировкой лучей, практичнее смотреть на младшие RTX, даже если они дороже.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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AFOX GeForce GTX 1650 SUPER Gaming 4GB (AF1650S-4096D6H1-V4) - видеокарта среднего начального уровня для игровых сборок под Full HD, когда хочется заметно быстрее, чем GTX 1050/1050 Ti, но без перехода в дорогие RTX-решения. Формат с активным охлаждением и стандартным PCIe 3.0 подходит для большинства домашних ПК, а 4 ГБ GDDR6 ориентированы на популярные игры и повседневную мультимедийную нагрузку.
Для кого и под какие задачи
Эта GTX 1650 SUPER хорошо раскрывается в Full HD в соревновательных играх и массовых онлайн-проектах, где важнее высокий FPS и низкие задержки, чем "ультра-текстуры". Для домашнего ПК она также удобна как универсальный вариант: игры, просмотр видео, работа в нескольких приложениях, иногда - стрим или запись экрана, если остальная конфигурация (CPU/SSD) позволяет.
Архитектура и производительность
Карта использует архитектуру NVIDIA Turing и имеет 1280 CUDA-ядер, а память GDDR6 объёмом 4 ГБ работает через 128-битную шину с эффективной скоростью 12 Гбит/с. По характеру это "честная" Full HD-карта: она хорошо тянет большинство игр на средне-высоких настройках, но в тяжёлых новинках придётся более аккуратно обращаться с качеством текстур и плотностью эффектов.
Подключения и удобство установки
В спецификации AFOX заявляет набор из HDMI, DisplayPort и DVI, что удобно, если нужно подключить один современный монитор и оставить совместимость со старым дисплеем или проектором. Шина PCIe 3.0 и типичный для класса уровень требований к питанию делают карту понятной для апгрейда: чаще всего она встаёт без замены платформы, если в корпусе есть нормальный обдув.
Важные нюансы перед покупкой
4 ГБ видеопамяти - главный ограничитель этой модели: в новых играх с "тяжёлыми" текстурами и открытыми мирами придётся снижать пресеты, чтобы не ловить подгрузки и микрофризы. Также важно помнить, что серия GTX не даёт преимуществ DLSS и современных RT-режимов, поэтому если в приоритете новые игры с трассировкой лучей, практичнее смотреть на младшие RTX, даже если они дороже.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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