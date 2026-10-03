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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F)

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Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 3
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 4
Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 3
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 4
  • Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633140
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х42х30
Вес, г.
735

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F)

Sinotex Ninja GeForce GTX1650 4GB (NK165DF46F) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе GeForce GTX 1650 с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на Full HD-гейминг и работу с графикой. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение с подсветкой.

Для кого и под какие задачи

GTX 1650 Ninja подойдёт геймерам, собирающим бюджетный Full HD-ПК для популярных онлайн-проектов (CS2, Dota 2, Valorant) и ААА-игр на средних настройках графики. Карта также удобна для лёгкого монтажа видео, работы с Photoshop и графическими редакторами начального уровня.

Производительность и память

Графический процессор GTX 1650 Turing с 896 CUDA-ядрами работает на частотах 1485 МГц базовая и 1635 МГц в Boost-режиме, обеспечивая стабильный FPS в современных играх при 1080p. 4 ГБ GDDR6 с частотой 12 ГГц и 128-битной шиной дают достаточный запас для текстур высокого разрешения и Full HD-рендеринга без просадок.

Охлаждение и форм-фактор

Двухвентиляторная система охлаждения с RGB-подсветкой поддерживает стабильные температуры при длительных игровых сессиях и TDP 75 Вт. Двухслотовый форм-фактор длиной около 200 мм подходит для большинства ATX- и micro-ATX-корпусов без ограничений по месту.

Подключения и дисплеи

Разъёмы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a позволяют подключить до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Конфигурация удобна как для классического геймерского сетапа с одним-двумя мониторами 144 Гц, так и для рабочих мест с расширенным пространством.

Важные нюансы перед покупкой

Карта требует блока питания от 350 Вт с наличием 6- или 8-pin коннектора питания, поэтому перед установкой проверьте конфигурацию системы. Для комфортного 1440p-гейминга и ультра-настроек в тяжёлых проектах лучше рассмотреть модели RTX 30/40 серий с DLSS.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1650
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1485
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Sinotex Ninja GeForce GTX1650 4GB (NK165DF46F) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе GeForce GTX 1650 с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на Full HD-гейминг и работу с графикой. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение с подсветкой.

Для кого и под какие задачи

GTX 1650 Ninja подойдёт геймерам, собирающим бюджетный Full HD-ПК для популярных онлайн-проектов (CS2, Dota 2, Valorant) и ААА-игр на средних настройках графики. Карта также удобна для лёгкого монтажа видео, работы с Photoshop и графическими редакторами начального уровня.

Производительность и память

Графический процессор GTX 1650 Turing с 896 CUDA-ядрами работает на частотах 1485 МГц базовая и 1635 МГц в Boost-режиме, обеспечивая стабильный FPS в современных играх при 1080p. 4 ГБ GDDR6 с частотой 12 ГГц и 128-битной шиной дают достаточный запас для текстур высокого разрешения и Full HD-рендеринга без просадок.

Охлаждение и форм-фактор

Двухвентиляторная система охлаждения с RGB-подсветкой поддерживает стабильные температуры при длительных игровых сессиях и TDP 75 Вт. Двухслотовый форм-фактор длиной около 200 мм подходит для большинства ATX- и micro-ATX-корпусов без ограничений по месту.

Подключения и дисплеи

Разъёмы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a позволяют подключить до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Конфигурация удобна как для классического геймерского сетапа с одним-двумя мониторами 144 Гц, так и для рабочих мест с расширенным пространством.

Важные нюансы перед покупкой

Карта требует блока питания от 350 Вт с наличием 6- или 8-pin коннектора питания, поэтому перед установкой проверьте конфигурацию системы. Для комфортного 1440p-гейминга и ультра-настроек в тяжёлых проектах лучше рассмотреть модели RTX 30/40 серий с DLSS.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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