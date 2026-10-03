Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GTX1650 4G (NK165DF46F)
Sinotex Ninja GeForce GTX1650 4GB (NK165DF46F) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе GeForce GTX 1650 с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на Full HD-гейминг и работу с графикой. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение с подсветкой.
Для кого и под какие задачи
GTX 1650 Ninja подойдёт геймерам, собирающим бюджетный Full HD-ПК для популярных онлайн-проектов (CS2, Dota 2, Valorant) и ААА-игр на средних настройках графики. Карта также удобна для лёгкого монтажа видео, работы с Photoshop и графическими редакторами начального уровня.
Производительность и память
Графический процессор GTX 1650 Turing с 896 CUDA-ядрами работает на частотах 1485 МГц базовая и 1635 МГц в Boost-режиме, обеспечивая стабильный FPS в современных играх при 1080p. 4 ГБ GDDR6 с частотой 12 ГГц и 128-битной шиной дают достаточный запас для текстур высокого разрешения и Full HD-рендеринга без просадок.
Охлаждение и форм-фактор
Двухвентиляторная система охлаждения с RGB-подсветкой поддерживает стабильные температуры при длительных игровых сессиях и TDP 75 Вт. Двухслотовый форм-фактор длиной около 200 мм подходит для большинства ATX- и micro-ATX-корпусов без ограничений по месту.
Подключения и дисплеи
Разъёмы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a позволяют подключить до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Конфигурация удобна как для классического геймерского сетапа с одним-двумя мониторами 144 Гц, так и для рабочих мест с расширенным пространством.
Важные нюансы перед покупкой
Карта требует блока питания от 350 Вт с наличием 6- или 8-pin коннектора питания, поэтому перед установкой проверьте конфигурацию системы. Для комфортного 1440p-гейминга и ультра-настроек в тяжёлых проектах лучше рассмотреть модели RTX 30/40 серий с DLSS.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Sinotex Ninja GeForce GTX1650 4GB (NK165DF46F) - игровая видеокарта среднего уровня на чипе GeForce GTX 1650 с 4 ГБ GDDR6 и 128-битной шиной, рассчитанная на Full HD-гейминг и работу с графикой. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и двухвентиляторное охлаждение с подсветкой.
Для кого и под какие задачи
GTX 1650 Ninja подойдёт геймерам, собирающим бюджетный Full HD-ПК для популярных онлайн-проектов (CS2, Dota 2, Valorant) и ААА-игр на средних настройках графики. Карта также удобна для лёгкого монтажа видео, работы с Photoshop и графическими редакторами начального уровня.
Производительность и память
Графический процессор GTX 1650 Turing с 896 CUDA-ядрами работает на частотах 1485 МГц базовая и 1635 МГц в Boost-режиме, обеспечивая стабильный FPS в современных играх при 1080p. 4 ГБ GDDR6 с частотой 12 ГГц и 128-битной шиной дают достаточный запас для текстур высокого разрешения и Full HD-рендеринга без просадок.
Охлаждение и форм-фактор
Двухвентиляторная система охлаждения с RGB-подсветкой поддерживает стабильные температуры при длительных игровых сессиях и TDP 75 Вт. Двухслотовый форм-фактор длиной около 200 мм подходит для большинства ATX- и micro-ATX-корпусов без ограничений по месту.
Подключения и дисплеи
Разъёмы DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a позволяют подключить до трёх мониторов с максимальным разрешением 7680?4320. Конфигурация удобна как для классического геймерского сетапа с одним-двумя мониторами 144 Гц, так и для рабочих мест с расширенным пространством.
Важные нюансы перед покупкой
Карта требует блока питания от 350 Вт с наличием 6- или 8-pin коннектора питания, поэтому перед установкой проверьте конфигурацию системы. Для комфортного 1440p-гейминга и ультра-настроек в тяжёлых проектах лучше рассмотреть модели RTX 30/40 серий с DLSS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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