Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>
Видеокарта Asus на базе NVIDIA GeForce RTX 3050 создана для тех, кто ждёт от техники современных возможностей и стабильной производительности. Благодаря 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 и высокой частоте процессора в 2497 МГц она без труда справится с множеством задач — от динамичных игр до ресурсоёмких приложений. Поддержка сразу 4 мониторов открывает простор для работы, творчества и развлечений — управляйте проектами, смотрите видео и общайтесь без ограничений. Максимальное разрешение 7680x4320 подчеркнёт мельчайшие детали, а интерфейс PCI-E 5.0 обеспечит молниеносную передачу данных. Активное охлаждение надёжно отведёт тепло даже во время интенсивных сессий. Длина 268 мм позволяет установить карту в большинство современных корпусов, а разъёмы HDMI и DisplayPort обеспечивают гибкое подключение различной техники.
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