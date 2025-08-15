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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB

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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 960 руб. 
Начислим 480 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661453
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB
29 960 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
191
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB

Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 6G (GV-N3050WF2OC-6GD) - полноценная двухвентиляторная видеокарта RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, ориентированная на универсальные игровые и рабочие сборки формата ATX с прицелом на комфортный Full HD-гейминг и работу с контентом. Фирменное охлаждение WINDFORCE делает её более устойчивой к длительным нагрузкам по сравнению с компактными версиями, сохраняя разумный уровень шума.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC 6G подойдёт геймерам, которые хотят стабильный 1080p-FPS в популярных играх, включая проекты с трассировкой лучей на умеренных настройках, и при этом не планируют переходить на тяжёлый 2K-монитор в ближайшее время. Карта также логична для стримеров и создателей контента: 6 ГБ памяти, современный NVENC и поддержка CUDA позволяют комфортно работать с монтажом видео, рендерингом в популярных приложениях и многомониторными конфигурациями.

Картинка и скорость

Здесь используется тот же RTX 3050 с 2304 CUDA-ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, разогнанный до 1477 МГц, что обеспечивает уверенный уровень производительности в Full HD с DLSS и RTX там, где это уместно. В большинстве современных игр можно рассчитывать на стабильный геймплей при корректном подборе настроек, но для высоких частот на 144 Гц-мониторах или 1440p-режимов всё равно потребуется идти на компромиссы по качеству.

Подключения и удобство

Карта использует шину PCIe 4.0 x8 и не требует отдельного разъёма питания, что облегчает установку в средние по мощности системы с блоком питания от 300 Вт. На задней панели выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4a, позволяющие подключить до четырёх мониторов и гибко комбинировать игровое и рабочее пространство.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на эффективное охлаждение, RTX 3050 всё равно остаётся решением начального уровня в линейке RTX, поэтому ждать от неё производительности уровня RTX 3060 и выше не стоит, особенно в тяжёлых проектах с активным лучевым трассированием. Если планируется переход на 1440p или ультраширокий монитор, имеет смысл заранее оценить нагрузку и рассмотреть более производительные видеокарты, чтобы избежать быстрого упора в мощности и объём памяти.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Карта новая и рабочая. Никаких проблем на проверке не возникло.



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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1477
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
191
Страна производитель
Китай
Описание

Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC 6G (GV-N3050WF2OC-6GD) - полноценная двухвентиляторная видеокарта RTX 3050 с 6 ГБ GDDR6, ориентированная на универсальные игровые и рабочие сборки формата ATX с прицелом на комфортный Full HD-гейминг и работу с контентом. Фирменное охлаждение WINDFORCE делает её более устойчивой к длительным нагрузкам по сравнению с компактными версиями, сохраняя разумный уровень шума.

Для кого и под какие задачи

RTX 3050 WINDFORCE OC 6G подойдёт геймерам, которые хотят стабильный 1080p-FPS в популярных играх, включая проекты с трассировкой лучей на умеренных настройках, и при этом не планируют переходить на тяжёлый 2K-монитор в ближайшее время. Карта также логична для стримеров и создателей контента: 6 ГБ памяти, современный NVENC и поддержка CUDA позволяют комфортно работать с монтажом видео, рендерингом в популярных приложениях и многомониторными конфигурациями.

Картинка и скорость

Здесь используется тот же RTX 3050 с 2304 CUDA-ядрами, 6 ГБ GDDR6 и 96-битной шиной, разогнанный до 1477 МГц, что обеспечивает уверенный уровень производительности в Full HD с DLSS и RTX там, где это уместно. В большинстве современных игр можно рассчитывать на стабильный геймплей при корректном подборе настроек, но для высоких частот на 144 Гц-мониторах или 1440p-режимов всё равно потребуется идти на компромиссы по качеству.

Подключения и удобство

Карта использует шину PCIe 4.0 x8 и не требует отдельного разъёма питания, что облегчает установку в средние по мощности системы с блоком питания от 300 Вт. На задней панели выведены два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4a, позволяющие подключить до четырёх мониторов и гибко комбинировать игровое и рабочее пространство.

Важные нюансы перед покупкой

Несмотря на эффективное охлаждение, RTX 3050 всё равно остаётся решением начального уровня в линейке RTX, поэтому ждать от неё производительности уровня RTX 3060 и выше не стоит, особенно в тяжёлых проектах с активным лучевым трассированием. Если планируется переход на 1440p или ультраширокий монитор, имеет смысл заранее оценить нагрузку и рассмотреть более производительные видеокарты, чтобы избежать быстрого упора в мощности и объём памяти.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Глеб К.

Достоинства:


Комментарий:
Карта новая и рабочая. Никаких проблем на проверке не возникло.


Видеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC 6GB - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 29960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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