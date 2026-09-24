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Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G]

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Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 1
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 2
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 3
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 4
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 5
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 6
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 7
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 8
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 9
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 10
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 11
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 12
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 13
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 14
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 15
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 16
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 17
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 18
Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 4
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 5
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 6
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 7
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 8
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 9
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 10
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 11
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 12
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 13
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 14
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 15
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 16
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 17
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 18
  • Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706494
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
2800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
229
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G]

Это видеокарта, которая отлично подойдет для игрового компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Для питания видеокарты используется коннектор на 8 pin.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G]




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
2800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
229
Страна производитель
Китай
Описание
Это видеокарта, которая отлично подойдет для игрового компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Для питания видеокарты используется коннектор на 8 pin.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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