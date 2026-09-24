Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G]
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL [DUAL-RTX5060TI-O8G]
Это видеокарта, которая отлично подойдет для игрового компьютера. Она обладает графическим чипсетом Nvidia GeForce, а также видеопамятью объемом 8 Гб. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, что позволит насладиться высоким качеством картинки на дисплее, поддерживающем данное разрешение. Графическая карта устанавливается в PCI-E слот на материнской плате и выводит информацию на дисплей, используя: HDCP. За вычислительные и графические операции отвечает технология Nvidia CUDA и API DirectX 12/OpenGL 4.6, которая позволит запускать и использовать различные мультимедийные приложения, включая игры. Для питания видеокарты используется коннектор на 8 pin.
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