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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)

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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 190 руб. 
Начислим 804 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719082
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
50 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х36
Вес, кг.
2.64

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - современный вариант для игрового ПК среднего класса и универсальной домашней станции, где нужны актуальные интерфейсы и адекватное энергопотребление без перехода в "тяжёлый" high-end.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Dual логична для игр в Full HD и 1440p, когда хочется стабильной производительности в современных тайтлах и поддержки актуальных технологий NVIDIA. Также она подходит для создателей контента, которым нужен аппаратный ускоритель для монтажа и кодирования/декодирования, но без переплаты за старшие серии и избыточную мощность.

Производительность и память

В спецификациях Palit указаны 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и скоростью памяти 28 Gbps, а также 3840 CUDA-ядер и пропускная способность 448 GB/s, что соответствует свежему "среднему" сегменту. Частоты приводятся как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2497 МГц (Boost), поэтому по поведению карта ориентирована на стабильную работу "из коробки" без обязательного ручного разгона.

Подключения, питание и охлаждение

По портам заявлены HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой герцовкой и для подключения нескольких экранов. Питание - один 8-pin, энергопотребление указано 145 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания - 550 Вт, что обычно позволяет собрать сбалансированную систему без экстремальных требований к электрике. Габариты приводятся как 262.1?126.3?40.1 мм и двухслотовый формат, поэтому карта часто хорошо подходит под большинство mid-tower и часть компактных корпусов.

Важные нюансы перед покупкой

8 ГБ памяти в 2025 году - это разумный компромисс, но в отдельных играх с "тяжёлыми" текстурами в 1440p может потребоваться аккуратнее подходить к настройкам, чтобы избежать фризов из-за упора в VRAM. Если планируется монитор 4K или высокий герц, стоит заранее понимать, что нагрузка растёт не линейно, и иногда выигрышнее опереться на апскейлинг/оптимизацию настроек, чем пытаться удерживать "ультра" везде.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - современный вариант для игрового ПК среднего класса и универсальной домашней станции, где нужны актуальные интерфейсы и адекватное энергопотребление без перехода в "тяжёлый" high-end.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Dual логична для игр в Full HD и 1440p, когда хочется стабильной производительности в современных тайтлах и поддержки актуальных технологий NVIDIA. Также она подходит для создателей контента, которым нужен аппаратный ускоритель для монтажа и кодирования/декодирования, но без переплаты за старшие серии и избыточную мощность.

Производительность и память

В спецификациях Palit указаны 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и скоростью памяти 28 Gbps, а также 3840 CUDA-ядер и пропускная способность 448 GB/s, что соответствует свежему "среднему" сегменту. Частоты приводятся как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2497 МГц (Boost), поэтому по поведению карта ориентирована на стабильную работу "из коробки" без обязательного ручного разгона.

Подключения, питание и охлаждение

По портам заявлены HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой герцовкой и для подключения нескольких экранов. Питание - один 8-pin, энергопотребление указано 145 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания - 550 Вт, что обычно позволяет собрать сбалансированную систему без экстремальных требований к электрике. Габариты приводятся как 262.1?126.3?40.1 мм и двухслотовый формат, поэтому карта часто хорошо подходит под большинство mid-tower и часть компактных корпусов.

Важные нюансы перед покупкой

8 ГБ памяти в 2025 году - это разумный компромисс, но в отдельных играх с "тяжёлыми" текстурами в 1440p может потребоваться аккуратнее подходить к настройкам, чтобы избежать фризов из-за упора в VRAM. Если планируется монитор 4K или высокий герц, стоит заранее понимать, что нагрузка растёт не линейно, и иногда выигрышнее опереться на апскейлинг/оптимизацию настроек, чем пытаться удерживать "ультра" везде.



Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - по цене 50190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
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