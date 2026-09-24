Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - современный вариант для игрового ПК среднего класса и универсальной домашней станции, где нужны актуальные интерфейсы и адекватное энергопотребление без перехода в "тяжёлый" high-end.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Dual логична для игр в Full HD и 1440p, когда хочется стабильной производительности в современных тайтлах и поддержки актуальных технологий NVIDIA. Также она подходит для создателей контента, которым нужен аппаратный ускоритель для монтажа и кодирования/декодирования, но без переплаты за старшие серии и избыточную мощность.
Производительность и память
В спецификациях Palit указаны 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и скоростью памяти 28 Gbps, а также 3840 CUDA-ядер и пропускная способность 448 GB/s, что соответствует свежему "среднему" сегменту. Частоты приводятся как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2497 МГц (Boost), поэтому по поведению карта ориентирована на стабильную работу "из коробки" без обязательного ручного разгона.
Подключения, питание и охлаждение
По портам заявлены HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой герцовкой и для подключения нескольких экранов. Питание - один 8-pin, энергопотребление указано 145 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания - 550 Вт, что обычно позволяет собрать сбалансированную систему без экстремальных требований к электрике. Габариты приводятся как 262.1?126.3?40.1 мм и двухслотовый формат, поэтому карта часто хорошо подходит под большинство mid-tower и часть компактных корпусов.
Важные нюансы перед покупкой
8 ГБ памяти в 2025 году - это разумный компромисс, но в отдельных играх с "тяжёлыми" текстурами в 1440p может потребоваться аккуратнее подходить к настройкам, чтобы избежать фризов из-за упора в VRAM. Если планируется монитор 4K или высокий герц, стоит заранее понимать, что нагрузка растёт не линейно, и иногда выигрышнее опереться на апскейлинг/оптимизацию настроек, чем пытаться удерживать "ультра" везде.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Dual 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D) - современный вариант для игрового ПК среднего класса и универсальной домашней станции, где нужны актуальные интерфейсы и адекватное энергопотребление без перехода в "тяжёлый" high-end.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Dual логична для игр в Full HD и 1440p, когда хочется стабильной производительности в современных тайтлах и поддержки актуальных технологий NVIDIA. Также она подходит для создателей контента, которым нужен аппаратный ускоритель для монтажа и кодирования/декодирования, но без переплаты за старшие серии и избыточную мощность.
Производительность и память
В спецификациях Palit указаны 8 ГБ GDDR7 с 128-битной шиной и скоростью памяти 28 Gbps, а также 3840 CUDA-ядер и пропускная способность 448 GB/s, что соответствует свежему "среднему" сегменту. Частоты приводятся как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2497 МГц (Boost), поэтому по поведению карта ориентирована на стабильную работу "из коробки" без обязательного ручного разгона.
Подключения, питание и охлаждение
По портам заявлены HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что удобно для современных мониторов с высокой герцовкой и для подключения нескольких экранов. Питание - один 8-pin, энергопотребление указано 145 Вт, а рекомендуемая мощность блока питания - 550 Вт, что обычно позволяет собрать сбалансированную систему без экстремальных требований к электрике. Габариты приводятся как 262.1?126.3?40.1 мм и двухслотовый формат, поэтому карта часто хорошо подходит под большинство mid-tower и часть компактных корпусов.
Важные нюансы перед покупкой
8 ГБ памяти в 2025 году - это разумный компромисс, но в отдельных играх с "тяжёлыми" текстурами в 1440p может потребоваться аккуратнее подходить к настройкам, чтобы избежать фризов из-за упора в VRAM. Если планируется монитор 4K или высокий герц, стоит заранее понимать, что нагрузка растёт не линейно, и иногда выигрышнее опереться на апскейлинг/оптимизацию настроек, чем пытаться удерживать "ультра" везде.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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