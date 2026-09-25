Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

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Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2210
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735205
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**Видеокарта Sapphire RX 9070 NITRO+ OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX 9070 NITRO+ OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт.
**Почему стоит выбрать Sapphire RX 9070 NITRO+ OC?**
* **Высокая производительность:** графический процессор AMD Radeon RX 9070 с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх.
* **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами.
* **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира.
* **Возможность подключения нескольких мониторов:** вы сможете подключить до 4 мониторов благодаря наличию 2 разъёмов DisplayPort и 2 разъёмов HDMI.
* **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже при максимальных нагрузках.
* **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще благодаря стильному дизайну и подсветке.
**Технические характеристики:**
* модель графического процессора: RX 9070;
* тип видеопамяти: GDDR6;
* объём видеопамяти: 16 ГБ;
* разрядность шины видеопамяти: 256 бит;
* количество вентиляторов: 3;
* разъёмы дополнительного питания: 6pin + 6pin;
* длина видеокарты (PCB): 330,8 мм;
* количество занимаемых слотов: 4;
* тип охлаждения: активное.
Выберите Sapphire RX 9070 NITRO+ OC и откройте для себя новые горизонты в мире компьютерных игр!
**Видеокарта Sapphire RX 9070 NITRO+ OC 16GB GDDR6 — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX 9070 NITRO+ OC! Эта модель создана для тех, кто ценит высокую производительность и впечатляющий визуальный опыт.
**Почему стоит выбрать Sapphire RX 9070 NITRO+ OC?**
* **Высокая производительность:** графический процессор AMD Radeon RX 9070 с заводским разгоном обеспечит плавную работу даже в самых требовательных играх.
* **Большой объём видеопамяти:** 16 ГБ GDDR6 позволяют обрабатывать большие объёмы данных, что особенно важно при работе с высоким разрешением и сложными графическими эффектами.
* **Поддержка высокого разрешения:** максимальное разрешение 7680 x 4320 позволит вам насладиться каждой деталью игрового мира.
* **Возможность подключения нескольких мониторов:** вы сможете подключить до 4 мониторов благодаря наличию 2 разъёмов DisplayPort и 2 разъёмов HDMI.
* **Эффективное охлаждение:** 3 вентилятора обеспечат надёжное охлаждение видеокарты даже при максимальных нагрузках.
* **Стильный дизайн с подсветкой:** видеокарта не только мощная, но и выглядит впечатляюще благодаря стильному дизайну и подсветке.
**Технические характеристики:**
* модель графического процессора: RX 9070;
* тип видеопамяти: GDDR6;
* объём видеопамяти: 16 ГБ;
* разрядность шины видеопамяти: 256 бит;
* количество вентиляторов: 3;
* разъёмы дополнительного питания: 6pin + 6pin;
* длина видеокарты (PCB): 330,8 мм;
* количество занимаемых слотов: 4;
* тип охлаждения: активное.
Выберите Sapphire RX 9070 NITRO+ OC и откройте для себя новые горизонты в мире компьютерных игр!
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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