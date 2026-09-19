Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 250 руб.
В наличии
Код товара: 490029
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
49 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х22х4
Вес, кг.
1.25
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
Графический процессор GeForce обеспечивает высокую производительность в любых играх и передовые возможности на базе искусственного интеллекта. Трассировка лучей в реальном времени обеспечивает реалистичность графики. Технология NVIDIA DLSS повышает fps в требовательных играх до 2-х раз, а NVIDIA Reflex повышает отзывчивость управления и скорость реакции в соревновательных играх. GeForce RTX также позволяет ускорить десятки популярных приложений для работы с фото, видео, графикой и анимацией.
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Графический процессор GeForce обеспечивает высокую производительность в любых играх и передовые возможности на базе искусственного интеллекта. Трассировка лучей в реальном времени обеспечивает реалистичность графики. Технология NVIDIA DLSS повышает fps в требовательных играх до 2-х раз, а NVIDIA Reflex повышает отзывчивость управления и скорость реакции в соревновательных играх. GeForce RTX также позволяет ускорить десятки популярных приложений для работы с фото, видео, графикой и анимацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0) - стоимость товара 49250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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