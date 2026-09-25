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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA00> купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA00>

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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 1
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 6
Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 7
Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 8
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 2
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 3
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 4
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 5
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 6
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 7
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 8
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 9
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB &lt;90YV0MP0-M0NA00&gt; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735196
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA00>

PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti – это мощная и компактная видеокарта, предназначенная для широкого спектра компьютерных конфигураций. Она оснащена тремя вентиляторами для эффективного охлаждения и занимает всего 2,5 слота, что обеспечивает высокую совместимость с различными системами. Эта видеокарта готова продемонстрировать свою мощь в любых условиях. Компактность (2,5 слота) Одним из ключевых преимуществ PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti является её компактность. Занимая всего 2,5 слота, она легко помещается в большинство корпусов, что делает её идеальным выбором для сборок с ограниченным пространством. Это также обеспечивает широкую совместимость с различными материнскими платами и другими компонентами системы. Кулер с тремя вентиляторами Для эффективного охлаждения видеокарта оснащена кулером с тремя вентиляторами. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, обеспечивая стабильную работу и продлевая срок службы компонентов. Эффективное охлаждение также способствует снижению уровня шума, что делает использование видеокарты более комфортным. Тензорные ядра пятого поколения PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti оснащена тензорными ядрами пятого поколения, которые обеспечивают значительное ускорение искусственного интеллекта. Это включает поддержку FP4 и технологию DLSS 4, что позволяет улучшить производительность в играх и приложениях, использующих ИИ. Новые потоковые мультипроцессоры Видеокарта оснащена новыми потоковыми мультипроцессорами, оптимизированными под нейронные шейдеры. Это обеспечивает более эффективную обработку графических данных и улучшает производительность в современных играх и приложениях, использующих нейронные сети. RT-ядра четвертого поколения PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti также оснащена RT-ядрами четвертого поколения, которые поддерживают технологию Mega Geometry. Это позволяет значительно улучшить качество трассировки лучей и обеспечить более реалистичное освещение и тени в играх и приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA00>




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2647
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti – это мощная и компактная видеокарта, предназначенная для широкого спектра компьютерных конфигураций. Она оснащена тремя вентиляторами для эффективного охлаждения и занимает всего 2,5 слота, что обеспечивает высокую совместимость с различными системами. Эта видеокарта готова продемонстрировать свою мощь в любых условиях. Компактность (2,5 слота) Одним из ключевых преимуществ PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti является её компактность. Занимая всего 2,5 слота, она легко помещается в большинство корпусов, что делает её идеальным выбором для сборок с ограниченным пространством. Это также обеспечивает широкую совместимость с различными материнскими платами и другими компонентами системы. Кулер с тремя вентиляторами Для эффективного охлаждения видеокарта оснащена кулером с тремя вентиляторами. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, обеспечивая стабильную работу и продлевая срок службы компонентов. Эффективное охлаждение также способствует снижению уровня шума, что делает использование видеокарты более комфортным. Тензорные ядра пятого поколения PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti оснащена тензорными ядрами пятого поколения, которые обеспечивают значительное ускорение искусственного интеллекта. Это включает поддержку FP4 и технологию DLSS 4, что позволяет улучшить производительность в играх и приложениях, использующих ИИ. Новые потоковые мультипроцессоры Видеокарта оснащена новыми потоковыми мультипроцессорами, оптимизированными под нейронные шейдеры. Это обеспечивает более эффективную обработку графических данных и улучшает производительность в современных играх и приложениях, использующих нейронные сети. RT-ядра четвертого поколения PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti также оснащена RT-ядрами четвертого поколения, которые поддерживают технологию Mega Geometry. Это позволяет значительно улучшить качество трассировки лучей и обеспечить более реалистичное освещение и тени в играх и приложениях.
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Отзывы


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