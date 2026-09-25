Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
Видеокарта AETINA на базе мощного графического процессора GeForce RTX 2080 от NVIDIA — это сочетание высокой производительности и инноваций. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 позволят запускать ресурсоёмкие приложения и современные игры без задержек и «просадок» FPS, а высокая частота графического процессора в 1520 МГц даёт запас производительности для требовательных задач. Пропускная способность поддерживается солидной разрядностью шины памяти 256 bit и частотой 14000 МГц, что обеспечит быстрый обмен данными и плавную работу даже в интенсивных нагрузках. Пассивное охлаждение делает видеокарту совершенно бесшумной — идеальный вариант для тех, кто ценит тишину и минимальное обслуживание систем охлаждения. Интерфейс PCI-E 3.0 делает установку быстрой и удобной с современными материнскими платами на разных конфигурациях.
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Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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