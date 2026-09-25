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Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA купить с доставкой в Москве
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Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA

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Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 2080
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1520
Охлаждение
пассивное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 520 руб. 
Начислим 2041 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
127 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AETINA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 2080
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1520
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA

Видеокарта AETINA на базе мощного графического процессора GeForce RTX 2080 от NVIDIA — это сочетание высокой производительности и инноваций. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 позволят запускать ресурсоёмкие приложения и современные игры без задержек и «просадок» FPS, а высокая частота графического процессора в 1520 МГц даёт запас производительности для требовательных задач. Пропускная способность поддерживается солидной разрядностью шины памяти 256 bit и частотой 14000 МГц, что обеспечит быстрый обмен данными и плавную работу даже в интенсивных нагрузках. Пассивное охлаждение делает видеокарту совершенно бесшумной — идеальный вариант для тех, кто ценит тишину и минимальное обслуживание систем охлаждения. Интерфейс PCI-E 3.0 делает установку быстрой и удобной с современными материнскими платами на разных конфигурациях.



Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA




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Характеристики
Бренд
AETINA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 2080
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1520
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
пассивное
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AETINA на базе мощного графического процессора GeForce RTX 2080 от NVIDIA — это сочетание высокой производительности и инноваций. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 позволят запускать ресурсоёмкие приложения и современные игры без задержек и «просадок» FPS, а высокая частота графического процессора в 1520 МГц даёт запас производительности для требовательных задач. Пропускная способность поддерживается солидной разрядностью шины памяти 256 bit и частотой 14000 МГц, что обеспечит быстрый обмен данными и плавную работу даже в интенсивных нагрузках. Пассивное охлаждение делает видеокарту совершенно бесшумной — идеальный вариант для тех, кто ценит тишину и минимальное обслуживание систем охлаждения. Интерфейс PCI-E 3.0 делает установку быстрой и удобной с современными материнскими платами на разных конфигурациях.


Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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