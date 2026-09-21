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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 34
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 35
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 36
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 34
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 35
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 36
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 37
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699934
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.86

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G - более мощная версия на NVIDIA Blackwell для тех, кто хочет уверенный уровень в QHD и запас для 4K, а также 16 ГБ видеопамяти под тяжёлые игры и рабочие проекты. Это исполнение WINDFORCE с заводским разгоном и SFF-позиционированием, которое удобно рассматривать как "универсальную карту надолго" в одной сборке.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti хорошо подходит геймерам, которые играют в QHD на высоких настройках и хотят меньше зависеть от компромиссов в новых играх, а также тем, кто подключает 4K-экран и рассчитывает на комфортные режимы качества. Для работы карта уместна в задачах, где важны и производительность GPU, и объём памяти: монтаж, 3D-сцены, работа с большими ассетами и ускорение вычислений в приложениях, которые используют CUDA.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у модели 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, при этом память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота ядра заявлена до 2497 МГц (референс 2452 МГц), что даёт небольшой прирост относительно стандартной версии и помогает удержать высокий FPS в тяжёлых сценах, особенно при высоких настройках.

Подключения и удобство установки

Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, поэтому карта хорошо подходит под современные мониторы с высокой частотой и под 4K-телевизоры в качестве основного экрана. Габариты 304?126?50 мм означают, что перед покупкой нужно проверить длину, толщину и место под кабель питания, потому что в компактных корпусах чаще всего упираются не в производительность, а в физическую совместимость.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно оценить, выдержит ли текущий БП пики потребления и есть ли корректное подключение без перегибов коннектора. Несмотря на "SFF-позиционирование", это горячая и производительная карта, и если корпус компактный, стоит заранее подумать о дополнительных вентиляторах и общей циркуляции воздуха, иначе система будет шумнее и теплее, чем ожидается.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G - более мощная версия на NVIDIA Blackwell для тех, кто хочет уверенный уровень в QHD и запас для 4K, а также 16 ГБ видеопамяти под тяжёлые игры и рабочие проекты. Это исполнение WINDFORCE с заводским разгоном и SFF-позиционированием, которое удобно рассматривать как "универсальную карту надолго" в одной сборке.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti хорошо подходит геймерам, которые играют в QHD на высоких настройках и хотят меньше зависеть от компромиссов в новых играх, а также тем, кто подключает 4K-экран и рассчитывает на комфортные режимы качества. Для работы карта уместна в задачах, где важны и производительность GPU, и объём памяти: монтаж, 3D-сцены, работа с большими ассетами и ускорение вычислений в приложениях, которые используют CUDA.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у модели 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, при этом память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота ядра заявлена до 2497 МГц (референс 2452 МГц), что даёт небольшой прирост относительно стандартной версии и помогает удержать высокий FPS в тяжёлых сценах, особенно при высоких настройках.

Подключения и удобство установки

Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, поэтому карта хорошо подходит под современные мониторы с высокой частотой и под 4K-телевизоры в качестве основного экрана. Габариты 304?126?50 мм означают, что перед покупкой нужно проверить длину, толщину и место под кабель питания, потому что в компактных корпусах чаще всего упираются не в производительность, а в физическую совместимость.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно оценить, выдержит ли текущий БП пики потребления и есть ли корректное подключение без перегибов коннектора. Несмотря на "SFF-позиционирование", это горячая и производительная карта, и если корпус компактный, стоит заранее подумать о дополнительных вентиляторах и общей циркуляции воздуха, иначе система будет шумнее и теплее, чем ожидается.

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