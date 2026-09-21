Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G - более мощная версия на NVIDIA Blackwell для тех, кто хочет уверенный уровень в QHD и запас для 4K, а также 16 ГБ видеопамяти под тяжёлые игры и рабочие проекты. Это исполнение WINDFORCE с заводским разгоном и SFF-позиционированием, которое удобно рассматривать как "универсальную карту надолго" в одной сборке.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti хорошо подходит геймерам, которые играют в QHD на высоких настройках и хотят меньше зависеть от компромиссов в новых играх, а также тем, кто подключает 4K-экран и рассчитывает на комфортные режимы качества. Для работы карта уместна в задачах, где важны и производительность GPU, и объём памяти: монтаж, 3D-сцены, работа с большими ассетами и ускорение вычислений в приложениях, которые используют CUDA.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у модели 8960 CUDA-ядер, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, при этом память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота ядра заявлена до 2497 МГц (референс 2452 МГц), что даёт небольшой прирост относительно стандартной версии и помогает удержать высокий FPS в тяжёлых сценах, особенно при высоких настройках.

Подключения и удобство установки

Выходы включают 3?DisplayPort 2.1b и 1?HDMI 2.1b, поэтому карта хорошо подходит под современные мониторы с высокой частотой и под 4K-телевизоры в качестве основного экрана. Габариты 304?126?50 мм означают, что перед покупкой нужно проверить длину, толщину и место под кабель питания, потому что в компактных корпусах чаще всего упираются не в производительность, а в физическую совместимость.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 750 Вт и один 16-пиновый разъём, поэтому при апгрейде важно оценить, выдержит ли текущий БП пики потребления и есть ли корректное подключение без перегибов коннектора. Несмотря на "SFF-позиционирование", это горячая и производительная карта, и если корпус компактный, стоит заранее подумать о дополнительных вентиляторах и общей циркуляции воздуха, иначе система будет шумнее и теплее, чем ожидается.