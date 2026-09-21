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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Частота графического процессора
2805
Длина видеокарты (PCB), мм
340
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700171
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Частота графического процессора
2805
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х11
Вес, кг.
2.64

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Частота графического процессора
2805
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti AERO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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