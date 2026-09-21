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Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699909
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
23000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х9
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G - производительная видеокарта верхнего игрового сегмента на платформе NVIDIA Blackwell, рассчитанная на сборки для 4K-гейминга и тяжёлых рабочих задач, но в форм-факторе, который остаётся совместимым с концепцией SFF-корпусов. Это версия с заводским разгоном и 16 ГБ GDDR7, где акцент сделан на баланс производительности и габаритов при трёхвентиляторном охлаждении.

Для кого и под какие задачи

Эта модель подходит геймерам, которые собирают ПК под современные игры в 4K или под высокочастотный QHD-монитор и хотят получить запас на несколько лет без постоянного апгрейда. Она также интересна создателям контента и тем, кто работает с 3D-рендером и ИИ-инструментами на GPU, где важны и скорость вычислений, и объём видеопамяти, и современные медиавозможности платформы.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у этой RTX 5080 заявлено 10 752 CUDA-ядра, а частота в версии WINDFORCE OC достигает 2670 МГц (при референсе 2617 МГц). Видеопамять 16 ГБ GDDR7 работает на скорости 30 Гбит/с через 256-битную шину, что даёт высокий запас по пропускной способности и помогает в 4K-сценариях с тяжёлыми текстурами и сложными эффектами.

Подключения и удобство установки

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для современных игровых мониторов и телевизоров, включая конфигурации с несколькими дисплеями до 8K. По габаритам заявлены 304?126?50 мм, поэтому перед покупкой важно проверить длину и толщину в конкретном корпусе, особенно если сборка действительно компактная и рядом стоят радиаторы или корзины под накопители.

Важные нюансы перед покупкой

Для этой RTX 5080 производитель рекомендует блок питания 850 Вт и один 16-пиновый разъём питания, поэтому апгрейд часто затрагивает не только видеокарту, но и БП, а иногда и кабельную разводку. 16 ГБ видеопамяти - хороший объём для 4K-игр сегодня, но при работе с тяжёлыми сценами в 3D и большими датасетами в ML стоит заранее оценить типовые проекты, чтобы понять, нужен ли переход на профессиональные решения или старшие конфигурации.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2550
Частота видеопамяти
23000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G - производительная видеокарта верхнего игрового сегмента на платформе NVIDIA Blackwell, рассчитанная на сборки для 4K-гейминга и тяжёлых рабочих задач, но в форм-факторе, который остаётся совместимым с концепцией SFF-корпусов. Это версия с заводским разгоном и 16 ГБ GDDR7, где акцент сделан на баланс производительности и габаритов при трёхвентиляторном охлаждении.

Для кого и под какие задачи

Эта модель подходит геймерам, которые собирают ПК под современные игры в 4K или под высокочастотный QHD-монитор и хотят получить запас на несколько лет без постоянного апгрейда. Она также интересна создателям контента и тем, кто работает с 3D-рендером и ИИ-инструментами на GPU, где важны и скорость вычислений, и объём видеопамяти, и современные медиавозможности платформы.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у этой RTX 5080 заявлено 10 752 CUDA-ядра, а частота в версии WINDFORCE OC достигает 2670 МГц (при референсе 2617 МГц). Видеопамять 16 ГБ GDDR7 работает на скорости 30 Гбит/с через 256-битную шину, что даёт высокий запас по пропускной способности и помогает в 4K-сценариях с тяжёлыми текстурами и сложными эффектами.

Подключения и удобство установки

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для современных игровых мониторов и телевизоров, включая конфигурации с несколькими дисплеями до 8K. По габаритам заявлены 304?126?50 мм, поэтому перед покупкой важно проверить длину и толщину в конкретном корпусе, особенно если сборка действительно компактная и рядом стоят радиаторы или корзины под накопители.

Важные нюансы перед покупкой

Для этой RTX 5080 производитель рекомендует блок питания 850 Вт и один 16-пиновый разъём питания, поэтому апгрейд часто затрагивает не только видеокарту, но и БП, а иногда и кабельную разводку. 16 ГБ видеопамяти - хороший объём для 4K-игр сегодня, но при работе с тяжёлыми сценами в 3D и большими датасетами в ML стоит заранее оценить типовые проекты, чтобы понять, нужен ли переход на профессиональные решения или старшие конфигурации.

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Доставка
Отзывы


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