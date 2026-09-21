Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 WINDFORCE OC SFF 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G - производительная видеокарта верхнего игрового сегмента на платформе NVIDIA Blackwell, рассчитанная на сборки для 4K-гейминга и тяжёлых рабочих задач, но в форм-факторе, который остаётся совместимым с концепцией SFF-корпусов. Это версия с заводским разгоном и 16 ГБ GDDR7, где акцент сделан на баланс производительности и габаритов при трёхвентиляторном охлаждении.

Для кого и под какие задачи

Эта модель подходит геймерам, которые собирают ПК под современные игры в 4K или под высокочастотный QHD-монитор и хотят получить запас на несколько лет без постоянного апгрейда. Она также интересна создателям контента и тем, кто работает с 3D-рендером и ИИ-инструментами на GPU, где важны и скорость вычислений, и объём видеопамяти, и современные медиавозможности платформы.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у этой RTX 5080 заявлено 10 752 CUDA-ядра, а частота в версии WINDFORCE OC достигает 2670 МГц (при референсе 2617 МГц). Видеопамять 16 ГБ GDDR7 работает на скорости 30 Гбит/с через 256-битную шину, что даёт высокий запас по пропускной способности и помогает в 4K-сценариях с тяжёлыми текстурами и сложными эффектами.

Подключения и удобство установки

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что удобно для современных игровых мониторов и телевизоров, включая конфигурации с несколькими дисплеями до 8K. По габаритам заявлены 304?126?50 мм, поэтому перед покупкой важно проверить длину и толщину в конкретном корпусе, особенно если сборка действительно компактная и рядом стоят радиаторы или корзины под накопители.

Важные нюансы перед покупкой

Для этой RTX 5080 производитель рекомендует блок питания 850 Вт и один 16-пиновый разъём питания, поэтому апгрейд часто затрагивает не только видеокарту, но и БП, а иногда и кабельную разводку. 16 ГБ видеопамяти - хороший объём для 4K-игр сегодня, но при работе с тяжёлыми сценами в 3D и большими датасетами в ML стоит заранее оценить типовые проекты, чтобы понять, нужен ли переход на профессиональные решения или старшие конфигурации.