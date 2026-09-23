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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB <90YV0MF0-M0NA00> купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB <90YV0MF0-M0NA00>

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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 3
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 5
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 6
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 7
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 8
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 9
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 10
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 11
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 12
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 13
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 14
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 15
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB &lt;90YV0MF0-M0NA00&gt; - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
134 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735199
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
2

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB <90YV0MF0-M0NA00>

Prime GeForce RTX 5070 Ti — это видеокарта, разработанная для энтузиастов, которые ищут высокую производительность в компактном форм-факторе. Она оснащена 2,5-слотовым дизайном, что обеспечивает расширенную совместимость с различными корпусами, и усовершенствованной конструкцией из трех вентиляторов для эффективного охлаждения. Эта карта позволяет упаковать мощную производительность в меньший размер, что делает её идеальным выбором для сборки компактных, но мощных ПК. Производительность ИИ Видеокарта обладает производительностью ИИ в 1432 ТОП, что делает её отличным выбором для задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Это позволяет использовать карту не только для игр, но и для профессиональных приложений, требующих высокой вычислительной мощности. PCI-Express 5.0 Prime GeForce RTX 5070 Ti поддерживает стандарт PCI-Express 5.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными материнскими платами. Это позволяет максимально использовать потенциал видеокарты и избежать узких мест в производительности. Видеопамять Карта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую скорость и объем памяти для работы с большими текстурами и сложными сценами. Это позволяет играть в современные игры на высоких настройках и работать с профессиональными приложениями, требующими большого объема видеопамяти. Частота графического процессора Частота графического процессора в режиме разгона составляет 2527 МГц, а в режиме по умолчанию — 2497 МГц (Boost Clock). Это обеспечивает высокую производительность и стабильность работы в различных сценариях использования. Ядро CUDA Видеокарта обладает 8960 ядрами CUDA, что позволяет эффективно выполнять параллельные вычисления и ускорять работу приложений, поддерживающих технологию CUDA. Интерфейс памяти Интерфейс памяти 256-бит обеспечивает высокую пропускную способность и эффективное использование видеопамяти, что позволяет работать с большими объемами данных и сложными графическими задачами. Разрешение Максимальное цифровое разрешение составляет 7680 x 4320, что позволяет работать с высокоразрешительными дисплеями и наслаждаться детализированным изображением в играх и приложениях. Интерфейсы Видеокарта оснащена одним портом HDMI 2.1b и тремя портами DisplayPort 2.1b, что обеспечивает гибкость подключения различных дисплеев и устройств.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Ti Prime OC 16GB <90YV0MF0-M0NA00>




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
304
Страна производитель
Китай
Описание
Prime GeForce RTX 5070 Ti — это видеокарта, разработанная для энтузиастов, которые ищут высокую производительность в компактном форм-факторе. Она оснащена 2,5-слотовым дизайном, что обеспечивает расширенную совместимость с различными корпусами, и усовершенствованной конструкцией из трех вентиляторов для эффективного охлаждения. Эта карта позволяет упаковать мощную производительность в меньший размер, что делает её идеальным выбором для сборки компактных, но мощных ПК. Производительность ИИ Видеокарта обладает производительностью ИИ в 1432 ТОП, что делает её отличным выбором для задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Это позволяет использовать карту не только для игр, но и для профессиональных приложений, требующих высокой вычислительной мощности. PCI-Express 5.0 Prime GeForce RTX 5070 Ti поддерживает стандарт PCI-Express 5.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и совместимость с современными материнскими платами. Это позволяет максимально использовать потенциал видеокарты и избежать узких мест в производительности. Видеопамять Карта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую скорость и объем памяти для работы с большими текстурами и сложными сценами. Это позволяет играть в современные игры на высоких настройках и работать с профессиональными приложениями, требующими большого объема видеопамяти. Частота графического процессора Частота графического процессора в режиме разгона составляет 2527 МГц, а в режиме по умолчанию — 2497 МГц (Boost Clock). Это обеспечивает высокую производительность и стабильность работы в различных сценариях использования. Ядро CUDA Видеокарта обладает 8960 ядрами CUDA, что позволяет эффективно выполнять параллельные вычисления и ускорять работу приложений, поддерживающих технологию CUDA. Интерфейс памяти Интерфейс памяти 256-бит обеспечивает высокую пропускную способность и эффективное использование видеопамяти, что позволяет работать с большими объемами данных и сложными графическими задачами. Разрешение Максимальное цифровое разрешение составляет 7680 x 4320, что позволяет работать с высокоразрешительными дисплеями и наслаждаться детализированным изображением в играх и приложениях. Интерфейсы Видеокарта оснащена одним портом HDMI 2.1b и тремя портами DisplayPort 2.1b, что обеспечивает гибкость подключения различных дисплеев и устройств.
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Доставка
Отзывы


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