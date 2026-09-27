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Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz купить с доставкой в Москве
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Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz

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Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 1
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 2
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 3
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 4
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Quadro RTX PRO 2000 Blackwell
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
982
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 4
  • Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739513
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX PRO 2000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
982
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
167
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х7
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz

Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell на базе микроархитектуры NVIDIA Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 16 ГБ с пропускной способностью 288 Гбит/с. Эта конфигурация подойдет для создания 3D-контента, обработки видео 4K/8K. Благодаря AI производительности в 545 TOPs карта способна выполнять 545 триллионов операций в секунду. Это позволяет работать со сложными ИИ-моделями и AI-проектами, обучать нейросети. Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell потребляет всего 70 Вт мощности, поэтому для охлаждения ей достаточно одного вентилятора. Модель длиной 167 мм с низким профилем подойдет для установки в малогабаритные корпуса Slim-корпуса, Mini-ITX или HTPC для домашних медиацентров.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX PRO 2000 Blackwell
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
982
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
167
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell на базе микроархитектуры NVIDIA Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 16 ГБ с пропускной способностью 288 Гбит/с. Эта конфигурация подойдет для создания 3D-контента, обработки видео 4K/8K. Благодаря AI производительности в 545 TOPs карта способна выполнять 545 триллионов операций в секунду. Это позволяет работать со сложными ИИ-моделями и AI-проектами, обучать нейросети. Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell потребляет всего 70 Вт мощности, поэтому для охлаждения ей достаточно одного вентилятора. Модель длиной 167 мм с низким профилем подойдет для установки в малогабаритные корпуса Slim-корпуса, Mini-ITX или HTPC для домашних медиацентров.


Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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