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Характеристики
Графический процессор
Quadro RTX PRO 2000 Blackwell
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
982
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739513
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Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell на базе микроархитектуры NVIDIA Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 16 ГБ с пропускной способностью 288 Гбит/с. Эта конфигурация подойдет для создания 3D-контента, обработки видео 4K/8K. Благодаря AI производительности в 545 TOPs карта способна выполнять 545 триллионов операций в секунду. Это позволяет работать со сложными ИИ-моделями и AI-проектами, обучать нейросети.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell потребляет всего 70 Вт мощности, поэтому для охлаждения ей достаточно одного вентилятора. Модель длиной 167 мм с низким профилем подойдет для установки в малогабаритные корпуса Slim-корпуса, Mini-ITX или HTPC для домашних медиацентров.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell на базе микроархитектуры NVIDIA Blackwell получила модуль оперативной памяти GDDR7 на 16 ГБ с пропускной способностью 288 Гбит/с. Эта конфигурация подойдет для создания 3D-контента, обработки видео 4K/8K. Благодаря AI производительности в 545 TOPs карта способна выполнять 545 триллионов операций в секунду. Это позволяет работать со сложными ИИ-моделями и AI-проектами, обучать нейросети.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell потребляет всего 70 Вт мощности, поэтому для охлаждения ей достаточно одного вентилятора. Модель длиной 167 мм с низким профилем подойдет для установки в малогабаритные корпуса Slim-корпуса, Mini-ITX или HTPC для домашних медиацентров.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz