Описание товара Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутых геймеров и создателей контента, работающих в 4K и тяжёлых рабочих проектах. Серия SHADOW 3X OC использует трёхвентиляторную систему охлаждения с TORX Fan 5.0 и усиленный радиатор, что подходит для длительных нагрузок и сборок с акцентом на мощный GPU.

Для кого и под какие задачи

RTX 5080 SHADOW 3X OC ориентирована на тех, кто хочет играть в актуальные ААА-игры в 4K с высоким качеством графики и стабильным FPS, используя трассировку лучей и DLSS 4. Для рабочих задач карта интересна студиям и энтузиастам, которым нужна высокая вычислительная мощность для рендера, работы с 3D-сценами, монтажа и AI-инструментов, но без перехода в специализированные профессиональные линейки.

Архитектура и производительность

По данным MSI у RTX 5080 SHADOW 3X OC 10 752 CUDA-ядра, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, а память работает на скорости 30 Гбит/с, обеспечивая очень высокую пропускную способность. Частота буста достигает 2640 МГц (до 2655 МГц в режиме Extreme через MSI Center), так что карта даёт ощутимый запас по производительности относительно референсных значений и хорошо чувствует себя в тяжёлых сценах с RT.

Подключения и охлаждение

Видеокарта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать высокочастотные 4K-мониторы и даже 8K-панели при использовании DSC. Охлаждение SHADOW 3X OC с вентиляторами TORX Fan 5.0, никелированной медной базой и массивным радиатором рассчитано на высокий теплопакет, поэтому в корпусе важно обеспечить свободный приток и выдув воздуха, тогда карта будет работать на стабильных температурах и без лишнего шума.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания не менее 850 Вт и использование 16-пинового коннектора 12VHPWR, что критично учитывать при апгрейде: старые БП и дешёвые адаптеры могут стать причиной нестабильности под пиковой нагрузкой. Габариты около 303?121?49 мм и трёхвентиляторный дизайн означают, что карту стоит заранее "примерить" к корпусу по длине и толщине, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные радиаторы.