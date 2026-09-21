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Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

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Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
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Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 34
Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 14
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 15
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 16
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 17
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 18
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 19
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 20
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 21
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 22
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 23
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 24
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 25
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 26
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 27
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 28
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 29
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 30
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 31
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 32
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 33
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 34
  • Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706522
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х24х9
Вес, кг.
1.68

Описание товара Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутых геймеров и создателей контента, работающих в 4K и тяжёлых рабочих проектах. Серия SHADOW 3X OC использует трёхвентиляторную систему охлаждения с TORX Fan 5.0 и усиленный радиатор, что подходит для длительных нагрузок и сборок с акцентом на мощный GPU.

Для кого и под какие задачи

RTX 5080 SHADOW 3X OC ориентирована на тех, кто хочет играть в актуальные ААА-игры в 4K с высоким качеством графики и стабильным FPS, используя трассировку лучей и DLSS 4. Для рабочих задач карта интересна студиям и энтузиастам, которым нужна высокая вычислительная мощность для рендера, работы с 3D-сценами, монтажа и AI-инструментов, но без перехода в специализированные профессиональные линейки.

Архитектура и производительность

По данным MSI у RTX 5080 SHADOW 3X OC 10 752 CUDA-ядра, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, а память работает на скорости 30 Гбит/с, обеспечивая очень высокую пропускную способность. Частота буста достигает 2640 МГц (до 2655 МГц в режиме Extreme через MSI Center), так что карта даёт ощутимый запас по производительности относительно референсных значений и хорошо чувствует себя в тяжёлых сценах с RT.

Подключения и охлаждение

Видеокарта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать высокочастотные 4K-мониторы и даже 8K-панели при использовании DSC. Охлаждение SHADOW 3X OC с вентиляторами TORX Fan 5.0, никелированной медной базой и массивным радиатором рассчитано на высокий теплопакет, поэтому в корпусе важно обеспечить свободный приток и выдув воздуха, тогда карта будет работать на стабильных температурах и без лишнего шума.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания не менее 850 Вт и использование 16-пинового коннектора 12VHPWR, что критично учитывать при апгрейде: старые БП и дешёвые адаптеры могут стать причиной нестабильности под пиковой нагрузкой. Габариты около 303?121?49 мм и трёхвентиляторный дизайн означают, что карту стоит заранее "примерить" к корпусу по длине и толщине, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные радиаторы.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2640
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC - высокопроизводительная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell, рассчитанная на продвинутых геймеров и создателей контента, работающих в 4K и тяжёлых рабочих проектах. Серия SHADOW 3X OC использует трёхвентиляторную систему охлаждения с TORX Fan 5.0 и усиленный радиатор, что подходит для длительных нагрузок и сборок с акцентом на мощный GPU.

Для кого и под какие задачи

RTX 5080 SHADOW 3X OC ориентирована на тех, кто хочет играть в актуальные ААА-игры в 4K с высоким качеством графики и стабильным FPS, используя трассировку лучей и DLSS 4. Для рабочих задач карта интересна студиям и энтузиастам, которым нужна высокая вычислительная мощность для рендера, работы с 3D-сценами, монтажа и AI-инструментов, но без перехода в специализированные профессиональные линейки.

Архитектура и производительность

По данным MSI у RTX 5080 SHADOW 3X OC 10 752 CUDA-ядра, 16 ГБ GDDR7 и 256-битная шина, а память работает на скорости 30 Гбит/с, обеспечивая очень высокую пропускную способность. Частота буста достигает 2640 МГц (до 2655 МГц в режиме Extreme через MSI Center), так что карта даёт ощутимый запас по производительности относительно референсных значений и хорошо чувствует себя в тяжёлых сценах с RT.

Подключения и охлаждение

Видеокарта использует PCIe Gen5 и оснащена тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b, что позволяет подключать высокочастотные 4K-мониторы и даже 8K-панели при использовании DSC. Охлаждение SHADOW 3X OC с вентиляторами TORX Fan 5.0, никелированной медной базой и массивным радиатором рассчитано на высокий теплопакет, поэтому в корпусе важно обеспечить свободный приток и выдув воздуха, тогда карта будет работать на стабильных температурах и без лишнего шума.

Важные нюансы перед покупкой

MSI рекомендует блок питания не менее 850 Вт и использование 16-пинового коннектора 12VHPWR, что критично учитывать при апгрейде: старые БП и дешёвые адаптеры могут стать причиной нестабильности под пиковой нагрузкой. Габариты около 303?121?49 мм и трёхвентиляторный дизайн означают, что карту стоит заранее "примерить" к корпусу по длине и толщине, особенно если рядом планируются дополнительные карты или крупные радиаторы.

Самовывоз
Доставка
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Видеокарта MSI RTX5080 SHADOW 3X OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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