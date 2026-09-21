Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5070Ti GAMING OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 - высокопроизводительная игровая карта на архитектуре NVIDIA Blackwell с 16 ГБ GDDR7 и 256-битной шиной, ориентированная на продвинутый QHD/4K-гейминг и работу с современными графическими технологиями. Серия Gaming OC сочетает заводской разгон, фирменное охлаждение WINDFORCE и акцент на стабильности под длительной игровой и рабочей нагрузкой.

Для кого и под какие задачи

RTX 5070 Ti Gaming OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты в 1440p с максимальными настройками и активной трассировкой лучей, а также в части игр на 4K с оптимизацией параметров. 16 ГБ GDDR7 и быстрая шина делают карту интересной для создателей контента, стримеров, пользователей, работающих с тяжёлыми сценами, фотореалистичными материалами и нейросетевыми инструментами, использующими CUDA и Tensor-ядра.

Производительность и память

Графический процессор GeForce RTX 5070 Ti оснащён 8960 CUDA-ядрами и поддерживает технологии DLSS 4 и NVIDIA Reflex, что позволяет сочетать высокое качество картинки с повышенной частотой кадров и сниженной задержкой ввода. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR7 с эффективной скоростью около 28 Гбит/с и 256-битным интерфейсом обеспечивает очень высокую пропускную способность, что важно для трассировки лучей, высоких разрешений и сложных текстурных сцен.

Охлаждение и конструкция

Фирменная система охлаждения WINDFORCE с тройным вентилятором и продуманным направлением воздушных потоков рассчитана на удержание частот разгона при длительных игровых сессиях. Укреплённая конструкция и дополнительный держатель (VGA-holder) помогают снизить нагрузку на слот PCIe в больших корпусах, а RGB-подсветка позволяет визуально интегрировать карту в геймерскую сборку.

Подключения и требования к системе

Карта использует интерфейс PCI Express 5.0 и подключается через современный 16-контактный разъём питания 12VHPWR, что требует совместимого блока питания или качественного переходника. Набор видеовыходов обычно включает три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1, что позволяет подключать несколько высокочастотных QHD/4K-мониторов и использовать возможности 4K/8K-вывода.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 5070 Ti Gaming OC заметно нагружает систему, поэтому перед установкой нужно убедиться, что блок питания достаточно мощный, а в корпусе хорошо организован приток и вытяжка воздуха. Карта крупная, с тройным кулером и занимает несколько слотов, ей нужен просторный корпус, а свою мощность она особенно хорошо раскрывает с монитором 1440p или 4K с высокой частотой обновления.