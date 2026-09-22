Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-GB2031A)
**Видеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать большие объёмы данных. Основные характеристики: * Модель: Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC; * Объём видеопамяти: 16 ГБ; * Тип памяти: GDDR7; * Ширина шины памяти: 256 бит; * Разъёмы: 3 x DisplayPort, HDMI; * Охлаждение: 3 вентилятора (3FAN); * Интерфейс подключения: PCIe 5.0; * Форм-фактор: полноразмерная; * Особенности: RGB-подсветка, заводская разгонка. Эта видеокарта идеально подходит для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она обеспечивает плавный игровой процесс и быструю обработку видеоматериалов.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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